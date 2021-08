Retravaillez vos versions: Warmind Cells, certains mods d’armure de Destiny 2 changent la saison prochaine

Ce ne sont pas seulement plusieurs pièces d’armure exotique qui changent dans Destiny 2 lorsque sa nouvelle saison commence le 24 août. Une multitude de mods d’armure font également l’objet d’ajustements, ce qui modifiera probablement encore beaucoup de constructions de personnages pour les joueurs à mesure qu’ils s’adaptent au nouveau méta-jeu Destiny 2. Les cellules Warmind en particulier sont atténuées, et les mods permettant de traquer des types particuliers de munitions sont également retravaillés.

Bungie a présenté quelques-uns des changements auxquels nous pouvons nous attendre dans son article de blog This Week At Bungie. La plus grande modification est le nerf des cellules Warmind, qui sont essentiellement des bombes que vous pouvez générer en tuant des ennemis dans le jeu, à condition que vous ayez les bons mods équipés pour votre armure et que vous utilisiez des armes du groupe “Seventh Seraph”. Divers mods Warmind changent la façon dont vous pouvez interagir avec les cellules sur le champ de bataille – certains font exploser les cellules dans d’énormes explosions, tandis que d’autres vous guérissent lorsque les cellules explosent. Avec les bons mods, les ennemis sont affaiblis lorsqu’ils sont à proximité des cellules, et vous pouvez les améliorer lorsque vous vous en approchez.

Avec une combinaison intelligente de mods et d’armes, Warmind Cells peut être extrêmement puissant, mais Bungie a écrit dans son article TWAB qu’à ce stade, les cellules sont trop puissantes pour le jeu PvE. Quand ils ont été introduits pour la première fois dans la saison des dignes, c’était un peu le but, et Bungie ne s’attendait vraiment à garder Warmind Cells que pendant environ un an. Depuis qu’ils ont persisté dans le jeu, ils l’ont déséquilibré dans une certaine mesure, alors Bungie réduit leur puissance. Cela se fait avec des ajustements à plusieurs mods d’armure Warmind :

Base Warmind Cells Rayon réduit de l’explosion/portée d’effet des Warmind Cells (10 → 6 mètres).Dégâts réduits de l’explosion des Warmind Cells (auparavant 200-400 → maintenant 50-250). Global Reach Augmente le coût du mod de Global Reach à 3.Réduire la quantité d’augmentation du rayon (20 → 10 mètres). Suppression cellulaire Réduisez la durée de l’effet de suppression lors de l’utilisation de la suppression cellulaire (3 secondes → 2 secondes). Colère de Raspoutine Réduit les dégâts solaires supplémentaires (auparavant 100-200 → maintenant 25-100).

Les Warmind Cells font toujours partie du jeu, cependant, et elles devraient toujours être utiles, mais elles ne seront pas un gain aussi énorme pour les activités PvE difficiles. Les cellules et les mods existeront toujours dans la saison 15, donc garder vos builds Warmind Cell est probablement toujours une bonne idée.

Bungie modifie également les mods Ammo Finder et Scavenger, ce qui facilite l’obtention de types particuliers de munitions pour certaines armes à feu. Avec les mods Ammo Finder, attendez-vous à ce que plus de munitions apparaissent lorsque vous utilisez vos armes principales, et en particulier lorsque vous utilisez des primaires exotiques. D’un autre côté, les mods Scavenger ne s’empileront plus, vous ne pourrez donc pas équiper un tas de mods Special Ammo Scavenger et espérez vous garder inondé de balles de tireur d’élite, par exemple.

Outre ces changements, Bungie ajoute une nouvelle liste de mods “Holster” spécifiques à différents types d’armes. Les étuis remplissent lentement les munitions de leur type particulier d’arme pendant que vous les rangez – donc si vous équipez un mod Holster Hand Cannon et avez un canon à main comme arme secondaire, chaque fois que vous ne l’utilisez pas, le mod se remplira lentement sa revue. Plus vous équipez de mods d’étui d’un seul type, plus la régénération des munitions sera rapide. Bungie a décrit les types de mods Holster qu’il ajoute au jeu, ainsi que quelques mises en garde sur les armes à feu qui fonctionneront avec eux et celles qui ne le seront pas.

Les types d’armes suivants auront des mods Holster: Fusil automatique, Fusil à fusion, Lance-grenades (Puissance), Canon à main, Fusil à fusion linéaire, Mitrailleuse, Fusil à impulsion, Fusil éclaireur, Fusil à pompe, Arme de poing, Mitraillette, Fusil de sniper et Fusil trace . Hand Cannon exclut les lanceurs Vow.Rocket d’Eriana, les lance-grenades à chargement par la culasse et les arcs n’auront pas de mods Holster, car nous ne voulions affecter aucune arme ayant une taille de chargeur de 1.

Enfin, Bungie apporte quelques ajustements aux mods Elemental Well, qui ont été ajoutés au jeu dans la saison des élus. Les puits élémentaires sont un peu comme les cellules Warmind, laissant tomber les ennemis lorsque certains mods sont équipés et vous offrant, à vous et à vos coéquipiers, divers buffs lorsque vous les récupérez. Bungie améliore deux mods Elemental Well pour rendre le choix de générer des puits plus utile :

Les armements élémentaires ont désormais une chance accrue de faire apparaître un puits élémentaire en fonction du niveau de l’ennemi vaincu. La durée de base de Font of Might a été augmentée à 10 secondes et le bonus de dégâts fourni de 10 % à 25 %.

La saison 15 démarre le 24 août, avec une grande vitrine dans laquelle Bungie dit qu’elle révélera des détails sur l’avenir du jeu, y compris sa prochaine extension, The Witch Queen – il est donc probable que nous en entendions beaucoup plus sur les changements de mod (et une foule d’autres ajustements au jeu) plus tard ce mois-ci.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.