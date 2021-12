Rétro : en 1996, la Nintendo 64 était le cadeau de Noël incontournable – aux côtés de « Tickle Me Elmo »

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

En 2021, se procurer une Switch, une PS5 ou une Xbox Series X pour Noël pourrait être difficile, mais en 1996, c’était la Nintendo 64 qui était le cadeau de fête incontournable en Amérique du Nord.

Rory Appleton de l’Indianapolis Star a fouillé dans les articles de journaux de l’époque pour faire la lumière sur le carnage qui s’est produit lorsque Nintendo a lancé son système 64 bits dans le pays.

Le numéro du 26 novembre 1996 du Star présentait une couverture sur les articles qui devaient être populaires pendant la période des fêtes et le N64 figurait aux côtés de Chicken Limbo, le jeu vidéo sur CD-ROM Barbie Fashion Designer et Guerres des étoiles figurines – mais c’était Rue Sésame ‘Tickle Me Elmo’ qui devait être le ticket le plus chaud.

Malgré cela, le journal a déclaré qu’aucun de ces articles ne devrait s’avérer difficile à trouver à l’approche de Noël – une prédiction qui a été démentie par un rapport ultérieur, quelques jours plus tard, qui parlait de clients faisant la queue devant les magasins. afin d’éviter toute déception.

Appleton explique :

Jim Davis, directeur des médias de Best Buy sur West 38th Street, a donné son simple pronostic Nintendo 64 au Star dans un article du 15 décembre : « Si vous pouvez en trouver un, achetez-le. » Davis distribuait des chèques-pluie aux clients depuis le 29 novembre, le lendemain de Thanksgiving, lorsqu’il s’est rendu au travail pour trouver 30 personnes alignées à l’extérieur pour [the] console de jeu de pointe. « Peut-être que le Père Noël peut écrire une reconnaissance de dette à vos petits chéris et mettre des cartouches de jeu Nintendo 64 et des accessoires sous le sapin, pour l’instant », peut-on lire dans l’article. Une publicité de Target dans le même numéro a critiqué Nintendo pour la pénurie : « En raison de la demande continue sans précédent et de l’incapacité du fabricant à expédier suffisamment de produits, seules des quantités limitées de la console et des jeux Nintendo 64… seront disponibles.

Comme c’est le cas aujourd’hui avec des sites comme eBay, il y avait des pistes pour les revendeurs dès 1996 : les petites annonces. Appleton continue :

Alors que décembre avançait, les espaces classés du Star and News ont commencé à se remplir de brèves annonces pour les produits phares.

La Nintendo 64, sortie aux États-Unis en septembre au prix de détail de 199,99 $, était proposée jusqu’à 600 $ le 23 décembre. Mais Elmo était le vrai pot d’or. Le 17 décembre, une poupée tremblante et riante qui coûtait un peu plus de 30 $ après taxes dans les magasins se vendait jusqu’à 400 $. Le 19 décembre, quelqu’un offrait un « nouveau » Tickle Me Elmo qui avait en quelque sorte perdu sa boîte pour 350 $. L’édition du 23 décembre du News comprenait une colonne entière d’annonces de revente Tickle Me Elmo, avec des dizaines disponibles pour jusqu’à 700 $ la pièce. Plusieurs vendeurs intrépides ont affirmé qu’une partie de l’argent de leur Elmos irait à des œuvres caritatives, tandis que d’autres ont organisé des guerres d’enchères de type vente aux enchères (rappelez-vous, eBay en était à ses balbutiements à cette époque) sous forme imprimée.

La N64 allait être l’un des succès les plus modestes de Nintendo, ne vendant que 32,93 millions d’unités dans le monde (comparé à la SNES, qui en a vendu 49,10 millions, et la NES, qui en a vendu 61,91 millions). Cependant, le système était clairement très demandé pour sa première saison festive, et il a inspiré l’une des meilleures vidéos de l’histoire de YouTube pour démarrer.

