Retro Shooter ExZeus a été peaufiné pour une réédition de Switch en septembre

Ziggurat a le vent en poupe avec la résurrection des jeux d’il y a des décennies – hier, nous avons appris que le classique vampire culte Bloodrayne était “ReVamped” pour le Switch, et aujourd’hui, Ziggurat a annoncé une date de sortie le 30 septembre pour ExZeus: The Complete Collection sur consoles et PC.

ExZeus (ALIAS Contre-force) était un jeu d’arcade du début des années 2000, qui a ensuite été porté sur PS2, PC et Wii. C’est un jeu de tir sur rail dans la veine de Star Fox, mais avec beaucoup plus de mechs et beaucoup moins de Slippy.

ExZeus: The Complete Collection combine ExZeus 1 et 2 dans un seul package, le deuxième volet ayant lieu 100 ans après le premier.

Ziggurat a déclaré qu’ils avaient actuellement “plus de 40 jeux rétro classiques en développement” avec de nouvelles versions “chaque mois”, alors restez à l’écoute pour voir lequel de vos jeux d’enfance pourrait arriver sur Switch ensuite.

Avez-vous de bons souvenirs d’ExZeus ? Faites le nous savoir dans les commentaires.