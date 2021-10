Retro Studios a mis au rebut une idée de “monde ouvert” pour Metroid Prime 3: Corruption

Image : Nintendo

Il a été révélé que Retro Studios avait des plans plutôt ambitieux pour faire la troisième entrée dans le populaire Metroid Prime série un jeu en monde ouvert.

Au cours d’une interview avec Kiwi Talkz, le producteur de Deck Nine Games Byran Walker – qui était le producteur principal de Metroid Prime 2 : Échos et Metroid Prime 3: Corruption, a révélé comment le directeur de la série de Metroid Prime, Mark Pacini, a eu l’idée de faire du troisième jeu un titre en monde ouvert, et même de présenter le vaisseau de Samus comme un atout jouable. Malheureusement, l’idée du “monde ouvert” était si grande qu’elle a été abandonnée.

“Mark a présenté une tournure intéressante dans la vision et certaines des formules pour Metroid Prime 3, par rapport à Metroid Prime 2, nous voulions tirer davantage parti du vaisseau en tant qu’actif jouable, par exemple, et nous l’avions pour un certain degré dans Prime 3 mais Mark pensait de manière beaucoup plus ambitieuse… Il y avait aussi un monde ouvert, moins linéaire… dont l’équipe était enthousiasmée. Nous n’avons pas été en mesure de prototyper beaucoup d’entre eux, car ils étaient vraiment, vraiment gros – nous avons eu quelques prototypes de vaisseaux au début, mais celui du monde ouvert était beaucoup plus gros… En fait, Mark avait imprimé comme l’un des ses aides visuelles, ce vaisseau Samus en origami. Il avait pris le maillage du vaisseau Samus et utilisé un programme qui le dépliait essentiellement en ce qu’il pouvait ensuite transformer en un modèle en papier. Nous avions donc ce vaisseau Samus en carton qu’il avait colorié et il avait l’air super, je pense que nous pourrions le vendre aujourd’hui, mais il l’avait en quelque sorte comme mascotte… et c’était cool”

Walker a ajouté qu’il pensait que Retro Studios n’avait peut-être “pas atteint” ses objectifs, en ce qui concerne la conception du monde ouvert exclue de Prime 3 et le titre ne pouvant pas “étendre la formule”. Malgré cela, l’équipe est toujours incroyablement fière de la troisième entrée et pense que c’est un match “fantastique”. Cependant, il se demande toujours comment les fans auraient reçu cette idée de “monde ouvert” si elle était sortie :

“Je serais très intéressé de voir quelle a été la réponse – en particulier la communauté des fans à l’utilisation élargie du vaisseau et à l’expérience non linéaire plus ouverte du monde que nous abordions avec ce pitch.”

Seriez-vous intéressé par un jeu Prime plus ouvert où vous pourriez même utiliser le vaisseau de Samus ? Que diriez-vous d’un comme celui-ci à l’avenir? Laissez un commentaire ci-dessous.