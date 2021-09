Rétrocompatibilité Xbox Series X: 5 jeux Xbox originaux que nous voulons voir ensuite

Microsoft a bien compris cette génération avec les consoles Xbox Series X et Xbox Series S. Le premier est le choix le plus haut de gamme offrant des jeux en 4K et un SSD plus grand, tandis que le dernier est une option numérique uniquement plus abordable qui est parfaite comme machine Xbox Game Pass.

Même la tristement célèbre sécheresse exclusive touche à sa fin, avec la sortie imminente de titres comme Halo Infinite et Forza Horizon 5. Sans parler de titres comme Perfect Dark, Fable, Everwild et d’autres à venir l’année prochaine et au-delà.

Pourtant, l’un des plus grands triomphes de la Xbox de cette génération, dans la continuité de la précédente, est son dévouement à la compatibilité descendante. Des tonnes de Xbox 360 et certains jeux Xbox originaux sont disponibles pour jouer sur Xbox One et Series X/S, jouables via le disque original, achetables sur le Microsoft Store ou téléchargeables depuis Xbox Game Pass ou la rotation mensuelle Games with Gold.

Pourtant, alors qu’un effort admirable a été fait pour préserver bon nombre des meilleurs jeux de l’époque de la 360, la Xbox originale se sent toujours quelque peu sous-représentée. Voici cinq titres OG Xbox que nous aimerions absolument voir obtenir le feu vert à l’avenir.

(Crédit image : Sega)

Phantasy Star Online Épisode 1 & 2 (2003)

Sans doute l’un des jeux les plus importants jamais créés, Phantasy Star Online a été l’un des pionniers du jeu sur console en ligne lors de sa première sortie sur Dreamcast, et a continué à l’être avec ses ports Gamecube et Xbox.

Bien que nous ne nous attendions certainement pas à ce que la partie “En ligne” de Phantasy Star Online fasse un retour, le jeu est toujours entièrement jouable en modes d’écran partagé hors ligne et local sur la Xbox d’origine. L’aspect multijoueur en ligne de PSO est certainement ce qui l’a fait se démarquer le plus de la foule, mais c’est un jeu incroyablement amusant à ce jour, à la fois en ligne et hors ligne.

Votre personnage créé par le joueur peut appartenir à l’une des trois races différentes, chacune avec ses propres statistiques et affectations de classe. Les chasseurs peuvent manier des épées et des lances, tandis que les Rangers se battent à distance avec des fusils et des lanceurs, par exemple.

Des modes de difficulté plus élevés et une richesse de contenu ont gardé PSO incroyablement frais. Chaque niveau de difficulté offre des bonus d’expérience et un accès à des ennemis et à du butin plus rares. C’est assez similaire aux pillards occidentaux comme Diablo dans ce sens, dont PSO s’est directement inspiré.

Maintenant, attendons-nous que Sega accorde une rétrocompatibilité à PSO sur Xbox Series X/S et Xbox One ? Aucune chance. La société soutient actuellement le très populaire Phantasy Star Online 2: New Genesis, et ne voudra probablement pas consacrer de ressources au jeu original, encore moins à un jeu avec une connexion en ligne rétablie. Pourtant, nous aimerions rien de plus que d’avoir tort ici, car Sega et Microsoft ont toujours été en bons termes depuis l’époque de Dreamcast.

(Crédit image: Capcom / Marvel)

Marvel vs Capcom 2 a sans doute fait pour les jeux de combat ce que Phantasy Star Online a fait pour les jeux en ligne. L’influence du jeu sur son genre ne peut pas être sous-estimée, et c’est un jeu de spectateur extrêmement populaire à ce jour, régulièrement organisé lors de tournois à grande échelle comme EVO.

Marvel vs. Capcom 2 propose l’une des plus grandes listes de jeux de combat de tous les temps. Les joueurs se sont battus avec des équipes de trois héros et ont pu basculer entre eux à la volée. Entre des mains expertes, cela pourrait conduire à des combos incroyablement longs qui enchaînent des mouvements spéciaux et des aides de personnage.

Bien sûr, un grand attrait des jeux de combat réside dans ses personnages, et MvC2 ne déçoit guère dans ce domaine. Tant de piliers de Capcom sont présents et représentés, notamment Mega Man, Jill Valentine, Strider Hiryu et Chun-Li. Le côté Marvel est tout aussi impressionnant, avec des Avengers comme Captain America, Thor et Hulk mélangés à des X-Men dont Wolverine, Rogue et Storm.

La grande tragédie ici est qu’il n’y a actuellement aucun moyen contemporain d’acheter Marvel vs Capcom 2 sans cracher une fortune pour une copie d’occasion sur eBay. Un remaster HD est sorti sur Xbox 360 en 2009, avec prise en charge du jeu en ligne et des réalisations, mais cette version a depuis été supprimée.

Alors, quelles sont les chances de MvC2 d’une version rétrocompatible ? Mince, mais certainement pas impossible. L’octroi de licences du côté de Marvel est bien sûr très compliqué, mais une campagne en cours pour susciter l’intérêt pour le jeu, baptisée #FreeMvC2, a porté ses fruits. Les légendes du portage Digital Eclipse seraient en pourparlers avec Marvel pour obtenir un port Marvel vs. Capcom 2 éclairé en vert.

(Crédit image : Sega)

Jet Set Radio Future (2002)

Sans doute l’un des meilleurs jeux sur la Xbox originale, Sega a jeté un œil au classique culte de Dreamcast, a aplani les problèmes et a créé un jeu qui était à bien des égards assez en avance sur son temps.

Jet Set Radio Future a conservé le gameplay de patinage à roues alignées, de marquage de graffitis et de flic de l’original, mais l’a simplement rendu beaucoup plus raffiné et accessible. La limite de temps stricte de l’original a disparu, remplacée par un monde ouvert entièrement explorable chargé de secrets, de superbes niveaux de conception, de personnages à débloquer et de défis à relever.

Bien sûr, vous ne pouvez pas mentionner Jet Set Radio Future sans parler également de sa bande originale légendaire. Le compositeur Hideki Naganuma est revenu pour offrir certains de ses meilleurs travaux, aux côtés de plusieurs artistes underground dont la musique reste bien meilleure que la grande majorité des succès grand public d’aujourd’hui et de l’époque.

Mais quelles sont les chances que nous obtenions une version de Jet Set Radio Future via la rétrocompatibilité Xbox ? Ce n’est certainement pas impossible. Comme mentionné, Sega a maintenu une relation amicale avec Microsoft au fil des ans. Plusieurs exclusivités Sega ont fait leur apparition sur les plates-formes Xbox et, plus récemment, l’intégralité de la franchise principale Yakuza a été mise à disposition en téléchargement sur Xbox Game Pass.

(Crédit image: Sierra Games)

Les Simpson : Hit & Run (2003)

À l’époque, il était facile d’être cynique à propos de la sortie des Simpsons : Hit & Run. En tant que titre sous licence basé sur une franchise extrêmement populaire, Hit & Run n’avait absolument pas le droit d’être aussi bon qu’il l’était.

Mis à part quelques conceptions de missions louches, Hit & Run a largement laissé les fans des Simpsons faire ce qu’ils voulaient faire depuis des lustres : explorer un Springfield en monde ouvert avec leurs personnages dysfonctionnels préférés de la série. Et même si le jeu n’était pas vraiment un monde ouvert, c’était un effort fantastique pour apporter un niveau de cohésion à Springfield, mettant en vedette plusieurs de ses lieux emblématiques tels que la centrale électrique, Kwik-E-Mart et (naturellement) les Simpsons ‘ maison sur Evergreen Terrace.

Alors que vous pouviez explorer librement à pied, le gameplay de Hit & Run reposait principalement sur le volant. C’est donc une bonne chose que le jeu propose des tonnes de véhicules à débloquer à essayer, dont beaucoup étaient reconnaissables dans l’émission, notamment M. Plough et le camion Duff.

Les Simpsons : Hit & Run sont-ils donc susceptibles de voir une version rétrocompatible sur Xbox ? C’est difficile à dire. Aucun autre jeu Simpsons n’est actuellement présent sur Xbox One ou Xbox Series X/S, il n’y a donc aucun précédent pour leur réédition pour le moment. Maintenant que la franchise appartient à Disney, qui est globalement plus ouvert aux sorties de jeux vidéo, que ce soit avec des projets Marvel ou Star Wars, ou des concepts plus originaux comme la série Kingdom Hearts.

(Crédit image : Microsoft)

Projet Gotham Racing (2001)

Alors que Gran Turismo 3 a d’abord quitté l’arrêt au stand sur PS2 quelques mois auparavant, Xbox a pu répondre rapidement la même année avec Project Gotham Racing, et le développeur Bizarre Creations a pu offrir quelque chose de vraiment différent – et sans doute plus amusant – que le produit phare de Sony. coureur.

Ancêtre de la série Forza Motorsport, Project Gotham Racing a été l’une des premières applications tueuses sur Xbox aux côtés de Halo : Combat Evolved. Bizarre Creations, basé à Liverpool, avait déjà travaillé sur le classique culte de Dreamcast Metropolis Street Racer, et de nombreux mécanismes de ce jeu ont été repris dans la série PGR sur Xbox.

Le principal d’entre eux était le système Kudos, qui récompense dynamiquement le joueur en fonction de vos actions au cours d’une course. C’est insignifiant maintenant, mais à l’époque, être constamment récompensé pour les dérives, les dépassements et plus encore pendant une course était passionnant et incitait à conduire avec audace.

Project Gotham Racing profiterait d’une longue course sur les consoles de Microsoft avant de céder la place à la série Forza Motorsport de Turn 10. De nombreux membres du personnel qui avaient travaillé sur PGR sont passés à Forza et, en tant que tel, il est assez sûr de dire que PGR a marché pour que Forza puisse fonctionner.

Mais quelles sont les chances d’une version rétrocompatible ? On pourrait penser que ce serait un candidat de choix pour la rétrocompatibilité, étant donné que Project Gotham Racing est une partie assez importante de l’histoire de Xbox. En espérant que Xbox soit d’accord avec nous ici, et accorde non seulement à PGR un regard neuf, mais également à la bibliothèque Xbox plus large en général. Il existe des tonnes de jeux fantastiques exclusifs à la Xbox d’origine, et ils n’attendent que d’être réintroduits auprès d’un public moderne.

