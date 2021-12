Rétrocompatible ? Les chercheurs découvrent une doublure argentée dans la montée de la variante COVID Omicron

La propagation rapide de la variante Omicron de COVID-19 dans le monde « pourrait avoir des implications positives en termes de diminution du fardeau de Covid-19 des maladies graves », selon une nouvelle étude financée par la Fondation Gates et les agences gouvernementales sud-africaines, américaines et britanniques. .

Dirigée par des chercheurs en Afrique du Sud, où la variante a été identifiée pour la première fois, il s’agit de la dernière étude suggérant que la pandémie se rapproche du statut endémique, remettant en question les avantages de politiques d’atténuation strictes au-delà des groupes à haut risque.

La prépublication, pas encore évaluée par des pairs, a révélé que « l’immunité neutralisante » fournie par l’infection à Omicron s’étendait à la variante Delta, qui semble être plus « pathogène » qu’Omicron et comprend toujours une proportion substantielle d’infections à COVID dans plusieurs pays.

Il était basé sur 15 participants, pour la plupart vaccinés, qui ont été testés en moyenne quatre jours après l’apparition des symptômes et à nouveau 14 jours plus tard. Ils ont montré une neutralisation 14,4 fois plus élevée de l’infection ultérieure à Omicron, mais également une neutralisation 4,4 fois plus élevée de l’infection Delta, telle que déterminée par la réponse en anticorps.

Deux des 15 originaux ont ensuite été exclus car ils n’ont pas « neutralisé de manière détectable Omicron à aucun moment ».

Les résultats suggèrent que l’infection à Omicron « peut entraîner une diminution de la capacité de Delta à réinfecter ces individus », ont écrit les chercheurs. Si la nouvelle variante est effectivement moins grave, « l’infection peut se déplacer pour devenir moins perturbatrice pour les individus et la société ».

Au-delà des institutions sud-africaines, la trentaine de chercheurs de l’étude sont affiliés à l’Université de Columbia, à l’Université de Washington et à l’Imperial College de Londres.

L’immunité renforcée contre Delta était « particulièrement » forte pour les participants vaccinés, a tweeté l’auteur principal Alex Sigal, qui est affilié à l’Africa Health Research Institute, à l’Université du KwaZulu-Natal et à l’Institut allemand Max Planck de biologie des infections.

Les commentateurs sur son fil de tweet se sont demandé si c’était une bonne idée de publier des résultats basés sur une si petite population d’étude.

La comparaison exacte entre Omicron et Delta fait l’objet d’un débat scientifique permanent.

Des chercheurs affiliés à l’Institut national sud-africain des maladies transmissibles ont conclu que les infections à Omicron, qui ont touché 98 % de tous les cas de COVID dans ce pays début décembre, étaient associées à un risque d’hospitalisation plus faible que les infections Delta.

Les hospitalisations Omicron présentaient également un risque réduit de « maladie grave » par rapport aux hospitalisations Delta, bien que le risque soit similaire entre les hospitalisations Omicron et non-Omicron en général. « Une partie de cette réduction est probablement le résultat d’une immunité élevée de la population », a averti la préimpression.

Une autre prépublication réalisée par des chercheurs de l’Université d’Édimbourg, citant des « premières données nationales » en provenance d’Écosse, a conclu que « Omicron est associé à une réduction des deux tiers » des hospitalisations par rapport à Delta.

Seules 15 hospitalisations ont été observées parmi près de 24 000 infections à Omicron. L’étude a révélé qu’une injection de rappel ajoute une protection « substantielle » contre l’infection symptomatique à Omicron par rapport à au moins 25 semaines après la deuxième dose de vaccin.

Une étude récente de l’Imperial College de Londres a cependant mis en doute la prétendue gravité inférieure d’Omicron, citant des données d’hospitalisation certes «très limitées». Il a révélé que le risque de réinfection avec Omicron était 5,4 fois plus élevé qu’avec Delta, et n’a pas non plus été évalué par des pairs.

Cette étude a été dirigée par Neil Ferguson, qui a une histoire de 20 ans de surestimation considérable du nombre de décès projetés dus aux maladies infectieuses. Ses premières projections de décès par COVID ont été utilisées pour justifier des mesures de verrouillage strictes aux États-Unis et au Royaume-Uni

Omicron n’est pas devenu dominant partout. Le CDC a ramené son estimation de la prévalence de la variante parmi les nouveaux cas de COVID pour la semaine du 18 décembre à moins d’un quart, contre près des trois quarts. Ce pourcentage avait cependant plus que doublé la semaine du 25 décembre.

Même si les responsables de la santé fédéraux et des États exhortent les vaccinations et les rappels à protéger les gens contre les cas les plus graves de COVID, les recherches suggèrent que les groupes à faible risque bénéficieront également, sinon plus, de l’immunité naturelle.

Une étude évaluée par des pairs dans Nature Immunology, publiée la semaine dernière, a révélé des différences importantes dans la façon dont les enfants réagissent au COVID, qui est «généralement léger ou asymptomatique» pour eux, par rapport aux adultes. Les résultats pourraient être utiles pour adapter les « régimes de vaccination pédiatriques ».

Non seulement les enfants ont des réponses élevées en anticorps à la protéine de pointe du virus, mais les réponses des lymphocytes T spécifiques aux pointes « étaient plus de deux fois plus élevées chez les enfants et ont également été détectées chez de nombreux enfants séronégatifs, indiquant des réponses croisées préexistantes aux coronavirus saisonniers. . «

Leurs réponses anticorps et cellulaires se sont poursuivies pendant six mois, par rapport au « déclin relatif » chez les adultes, et leurs réponses spécifiques aux pointes étaient « globalement stables au-delà de 12 mois. Par conséquent, les enfants génèrent des réponses immunitaires robustes, croisées et soutenues au SRAS-CoV-2 avec une spécificité ciblée pour la protéine de pointe. »

Un rapport en anglais sur une étude norvégienne de 400 personnes, qui ont été infectées par COVID lors de la première vague du pays l’année dernière ou de la deuxième vague ce mois-ci, a révélé que seulement 6 % étaient hospitalisés et qu’aucune n’avait été réinfectée.

Plus de la moitié avaient des taux d’anticorps « élevés » 10 à 12 mois après l’infection, et 94 % avaient de « bonnes quantités » un an plus tard, selon le rapport de ScienceNorway. Anne Kristin Møller Fell, médecin-chef et chef de projet pour l’étude, a déclaré que les chercheurs étaient surpris de voir à quel point les niveaux d’anticorps étaient élevés pour les cas bénins.