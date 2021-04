Rétrograder le Dr Lal PathLabs pour “ réduire ” avec TP à Rs 2,333

Nous continuons de valoriser DLPL à 45 fois le bénéfice à un an.

L’action DLPL a considérablement surclassé ses pairs et le marché en général depuis le début de la pandémie. Depuis la mi-février 2020 (lorsque la pandémie de peur a commencé), le titre est en hausse de 106% contre un rendement Nifty de 18%. Plus récemment avec le début de la deuxième vague, le titre est en hausse de 38% depuis mi mars 2021 contre un rendement Nifty de -4% sur la période. En conséquence, la valorisation de DLPL a considérablement augmenté pour atteindre 79,5 fois le bénéfice à un an par rapport à 30 à 60 fois au cours de la période pré-pandémique.

Nous pensons que la performance boursière de DLPL a été positivement impactée par la forte contribution des tests de Covid-19 depuis le 2QFY21 à une rentabilité élevée. Nous estimons qu’au 3QFY21F, les tests Covid-19 avaient une marge Ebitda d’environ 45 à 50% contre environ 27% pour les tests non Covid. Une récupération dans des volumes de test non-Covid après le verrouillage dans 1QFY21.

La baisse des rendements et de la prime de risque a eu un impact positif sur les valorisations des actions de croissance de longue durée. Progressivement, nous restons positifs sur la croissance continue des tests non-Covid. Au 4QFY21, les résultats préliminaires des pairs suggèrent une croissance des revenus non-Covid de 14-20% en glissement annuel et de 7-11% CAGR sur 4QFY19-21F.

La rentabilité des tests Covid-19 peut baisser, d’autant plus que les volumes diminuent avec le temps étant donné les réductions substantielles des prix des tests (de ~ Rs 1 500 / test à Rs 700-800 / test maintenant) par les gouvernements. La hausse des rendements obligataires aura également un impact négatif sur les valorisations.

Nous tenons compte d’une contribution plus élevée des tests COVID-19 dans nos estimations et augmentons notre estimation du BPA de l’exercice FY22F de 6%. Nous supposons que les volumes de test COVID-19 atteignent un pic dans 1QFY22 et diminuent par la suite. Notre estimation du BPA FY23F est légèrement augmentée de 2%.

Nous continuons de valoriser DLPL à 45 fois le bénéfice à un an. Avec un BPA de 45x FY23F de 51,8 INR, nous arrivons à notre objectif de cours de 2333 INR. Notre TP implique une baisse de 30% par rapport aux niveaux actuels. Nous réduisons notre note à Réduire. Nous maintenons que la fourchette de juste valeur est de 40 à 50x les bénéfices à un an. Notre évaluation du multiple de valorisation suppose une forte croissance des volumes de tests de diagnostic pour DLPL en Inde, compte tenu de la sous-pénétration et des gains de parts de marché des acteurs non organisés. Cependant, nous sommes susceptibles de voir une hausse limitée des marges d’EBITDA en raison des pressions concurrentielles exercées par les entrants existants et nouveaux, y compris les acteurs du commerce électronique, à notre avis.

Acquisitions importantes à valeur ajoutée; Revenus et contribution à la marge supérieurs aux attentes des tests COVID-19; meilleur paysage concurrentiel; moindre coût des capitaux propres.

