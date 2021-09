ReTrolligans, the New/Old Rising Party — Miming Trollish Gate-crashing, Mensonge, Bullying and Chaos ⋆ .

Voilà pour les escrocs à l’ancienne et de mauvaise foi – voici maintenant Troll-land Inc.

Casse-tête du jour : qu’est-ce qui est arrivé en premier : le faucon-poulet, la fête du dérangement de droite – ou la folie sans œufs et sans jaune des trolls en ligne ? En tant que vétéran, je suis plus amusé qu’agacé par le torrent de petits trolls qui font surface, fanfaronnent bêtement, puis se vaporisent dans le vide. Certaines exceptions persistent, tellement attirées par l’audace de mes arguments, elles semblent prouver pourquoi l’univers a créé du menu fretin : pour nous faire passer pour des géants intellectuels.

Je gagne moi-même une douzaine de points de QI lorsque je suis pressé de montrer aux jeunes arbres qui ont dormi pendant le lycée (sinon avant) à quel point la pensée critique et l’enseignement supérieur aident vraiment à expliquer le monde. Pour la petite histoire, cet ex-professeur n’est pas dérangé lorsque des trolls, des bernacles permanents, balayent ma sagesse. Si ce n’est pas la vérité, alors les faits, la logique et la raison ne peuvent pas déloger ceux qui sont vraiment obsédés.

Je suis réputé de temps en temps pour exposer la menace moderne la plus ignoble après le changement climatique et l’Armageddon nucléaire – des vampires de droite qui engraissent leur portefeuille en suçant la vie (et les fonds) de personnes vulnérables. Ensuite, cela m’a frappé: échelle salariale et statut mis à part, les prédateurs du GOP ressemblent plus à des trolls sur Internet que toute autre espèce connue. Il est vrai que les trolls en ligne non rémunérés sont doublement dupes – se faire arnaquer, souvent humilier et tout cela pour rien. Être un troll doit être la misère en soi, avec la raillerie leur seul plaisir visible – à moins que vous ne comptiez perdre chaque débat. Si les trolls étaient des joueurs de baseball, ils auraient paradoxalement moins de coups sûrs que les frappeurs.

Deuxième point : pendant des années, la gauche a pensé que les connards républicains gagnants étaient des magiciens, saisissant à jamais les victoires dans les griffes de la défaite. Ils ont perdu toutes les majorités nationales, que ce soit sur les totaux des votes présidentiels, de la Chambre ou du Sénat. Et pourtant, les ReTrolligans contrôlent davantage de maisons d’État, faisant écho à ce vieux cri de ségrégation : la minorité règne aujourd’hui, demain et pour toujours. Comment des agents répugnants maintiennent-ils les réglementations commerciales nocives, sinon des impôts équitables à distance – bien sûr en possédant, puis en utilisant à mauvais escient le pouvoir judiciaire, certainement pas par le soutien populaire ?

Les délires de gauche tombent durement

Au cours de décennies décourageantes, la gauche a supposé que les plus impitoyables étaient des politiciens plus agiles que des démocrates mieux informés et généralement mieux intentionnés. Mais ensuite, Trumpster, le roi du chaos, a donné le jeu, exposant des années de lavage de cerveau médiatique et d’échec de la gouvernance démocratique. Contrairement à des partisans plus intelligents qui avaient gardé le secret, Trump a exposé le noyau insatiable et avide d’argent, attaquant sans vergogne «l’élite» comme s’il était Joe Sixpack. Certains plaisantent. Avant Trump, les prédateurs faisaient preuve de plus de subtilité et d’intelligence que les trolls en ligne. Plus maintenant: Trump et ses facilitateurs ont maintenant transformé un parti gagnant en perdant de plus en plus, réduisant les commentaires des dirigeants au mode anti-connaissance, désemparé et désemparé appelé troller.

Avec une expérience audacieuse, les ReTrolligans intrigants, paranoïaques et complotistes testent si la transformation en un groupe de trolls grossiers fonctionne. Comme chez les trolls, aucune folie n’échappe à leurs coups de gueule, unifiés par la rage, puis mal défendus avec ce qui passe pour des discours de droite risibles. Moscou Mitch a-t-il un sens sur le plafond de la dette ? Le mariage de la suprématie blanche avec la folie QAnon et la folie électorale est-il un modèle gagnant ? Est-ce qu’essayer de surpasser les mensonges incroyablement bizarres de l’année dernière avec des mensonges encore plus odieux est la voie pour reprendre le pouvoir ? Au lieu de se regrouper, les ReTrolligans ont été infectés par la pandémie ratée de troller en ligne. Fantasmer que raconter les mêmes données sur les électeurs, par exemple, ne change pas le résultat à moins que vous ne trichiez, corrompre ou détruisez les preuves. Prochaine attaque – contre l’indicible conspiration démocrate qui favorise l’addition et la soustraction à l’école primaire – même des formules.

La trolisation de la droite

Alors, qui peut confirmer ce qui est arrivé en premier : l’idiotie des trolls ignorants ou l’idiotie d’un parti national devenu ReTrolligans. Que ce soit sur les vaccins, les élections, les procédures de vote ou les limites d’endettement, les questions se chevauchent : vivez-vous dans le même univers ? N’avez-vous jamais été scolarisé sur ce terme délicat, « réalité » ? Comprenez-vous les bases de la séquence logique, sans parler du fonctionnement du langage ? Êtes-vous aveugle aux distinctions entre les déclarations erronées, les distorsions grossières et les mensonges purs et simples ? Existe-t-il simplement pour marquer la descente rapide d’une civilisation ordonnée dans le chaos et le désordre ?

Voici la dernière absurdité : une injection de vaccin éviscère la « liberté personnelle » – tout cela parce que « personne ne me dit jamais quoi faire » ? Eh bien, cette curiosité se situe quelque part entre le dérangement et la délinquance juvénile. Fait : presque tout le monde en position d’autorité peut et nous dit quoi faire tout le temps – et est payé pour cela. Que sont parfois les parents sinon des autocrates qui « nous disent quoi faire » ? Qu’en est-il des médecins qui « prescrivent » (ne suggèrent pas) des traitements vitaux, comme les antibiotiques que nous prenons tous ? Essayez d’affirmer votre « liberté » lorsque la police ou les pompiers interdisent l’entrée de votre maison en feu. Vous vous souvenez de chaque enseignant, de chaque directeur, de l’enfer, de chaque concierge ou garde au coin de la rue, contrôlant votre mouvement ? La « liberté » est la grande rareté dans la vie, pas la licence automatique qui détermine chacune de nos actions.

Combien de « liberté » personnelle le membre du clergé tolère-t-il avant de vous jeter, vous et votre hérésie, par la porte ? Croire en n’importe quel système (même la science) ou rejoindre n’importe quel club, c’est renoncer à une certaine liberté. Quel entraîneur sportif au lycée n’est pas un dictateur virtuel ? Quelle liberté un sergent-chef accorde-t-il aux débutants ? De quelle liberté disposez-vous après avoir échoué à votre examen de conduite ? Suivez n’importe quel cours « requis » et les règles du professeur, déterminant l’orientation, la note, même si vous obtenez votre diplôme. Le pire de tout est votre premier patron qui embauche ou licencie, contrôlant votre temps et vos tâches – à moins que vous n’invoquiez la « liberté » de démissionner. Dans l’ensemble, la liberté dans laquelle « personne ne vous dit quoi faire » constitue une infime fraction de notre conscience de veille. Aimez les films à voir ou les plats à emporter que vous obtenez. Oh oui, n’oublions pas la tyrannie du langage, de l’orthographe, de la grammaire et de la logique informatique – sans laquelle nous vivrions encore dans des cavernes de racines et de baies.

Se faire vacciner, sauf pour les ermites, est une responsabilité sociale, pas un simple choix personnel. Si vous propagez une maladie mortelle, vous êtes une menace publique, d’où le terme de santé PUBLIQUE. De même, lorsque quelqu’un met votre vie en danger, intentionnellement ou non, les officiers de justice (et le gouvernement) interfèrent. Personne n’a la « liberté personnelle » de rendre quelqu’un d’autre malade ou de causer des blessures inutiles. Personne n’a la « liberté » de voler la liberté de quelqu’un d’autre – sans violer la base de la société civilisée.

Tous les avis ne sont pas égaux

De plus, toutes les opinions ne sont pas égales. Si un expert certifié (comme une élection certifiée) déclare une vérité nécessaire (comme les mammifères propagent des contagions), il est irresponsable et sans défense de confondre votre droit d’être en bonne santé avec le droit de quelqu’un de ne pas être inutilement écœuré. En fait, comme pour la liberté d’expression, il y a toujours des freins à la liberté personnelle (bien que moins dans l’Amérique individualiste qu’ailleurs).

Ainsi, défier les limites de la dette, déchiqueter les lois sur l’avortement et interdire les électeurs comme « moins égaux » – et encore moins saboter les résultats des élections – n’est pas une liberté personnelle légitime, mais une attaque contre le consensus nécessaire à tout gouvernement démocratique. Si les ReTrolligans ne veulent pas de démocratie ou de régime majoritaire, et encore moins d’un consensus fonctionnel, ils ont une dernière « liberté » plutôt que des insurrections : trouver un autre endroit et tester si la « liberté personnelle » absolue fonctionne comme premier commandement.

Essayez l’individualisme radical et revenez vers nous. Préparez-vous à la «loi de la jungle» aléatoire et arbitraire, qui n’existe d’ailleurs pas dans une jungle équilibrée. Préparez-vous aux insurrections perpétuelles des lésés. Allez-y, mais arrêtez de ruiner un système majoritaire qui a fonctionné, avec réserve, depuis 250 ans – et qu’à mon sens une majorité privilégie toujours.

_______

Robert S. Becker