RetroMania apporte des titres d’équipe Tag, plus d’équipes dans les futures mises à jour

RetroMania Wrestling devrait apporter plus d’équipes d’étiquettes ainsi que des titres d’équipes d’étiquettes dans les prochaines mises à jour. Mike Hermann de Retrosoft a annoncé lors d’un panel lors de la convention Too Many Games (par Fightful) que les championnats par équipe arriveront bientôt dans le jeu, ainsi que d’autres lutteurs par tag.

La société a publié sa dernière mise à jour qui ajoute de nouvelles arènes et plus encore. La société travaille actuellement sur la prochaine mise à jour majeure, qui comprendra le premier DLC dans James Storm, M. Hughes et Chris Bey.

Vous pouvez voir le panneau ci-dessous. RetroMania Wrestling est disponible sur Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et iIRcade.