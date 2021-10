RetroMania Wrestling apporte de nouveaux mouvements dans la prochaine mise à jour du contenu téléchargeable

RetroMania ajoute de nouveaux mouvements avec leurs lutteurs DLC prévus, et ils devraient arriver d’ici la fin de l’année. RetroSoft Studios a publié une nouvelle mise à jour, qui a noté que Chris Bey, James Storm et M. Hughes devraient être ajoutés en tant que DLC avant la fin de l’année.

Mike Hermann de RetroSoft a discuté de leurs plans dans la vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous. Il a dit (par Fightful):

« Qu’est-ce qui se passe avec le jeu alors la nouvelle étape RetroPalooza s’est très bien déroulée. C’était ce que nous avions mis en place, essentiellement sur Retro Rumbles et je jouais en arrière-plan et les gens jouaient. La plupart des gens choisissaient cette étape pour continuer. Beaucoup de trucs sympas en arrière-plan sont vraiment bien sortis. Ce sera bientôt disponible sur Steam. Voilà, nous avons verrouillé notre cycle de production en ce moment. Nous ne testons donc que la version actuelle du jeu et nous préparons les ports pour Switch, Xbox et PlayStation, et iiRcade. Depuis quelques jours, nous avons commencé à travailler sur les ports et nous espérons les sortir le plus rapidement possible. Comme pour les ports, il est difficile de mettre un calendrier précis à ce sujet. Mais j’aurai probablement une meilleure mise à jour la semaine prochaine en ce qui concerne la façon dont cela se passe et comment se déroulent les progrès.

« Ouvrages d’art [for] Chris Bey et James Storm, Chris Bey est complètement terminé, à l’exception de ses nouveaux mouvements. Nous avons commencé ses nouveaux mouvements. Nous sommes donc en cours là-bas. Même avec [Storm]. Il y avait quelques feuilles de sprites que nous devions encore terminer, mais nous avons également commencé ses nouveaux mouvements. Ils sont donc en cours maintenant. Donc on cuisine vraiment avec ces deux gars. Ensuite, monsieur Hughes, nous avons commencé à travailler sur [him] également. Donc, du nouveau contenu est en cours ou a été en cours, mais nous sommes passés à l’étape suivante.