Rétrospective 2021 : impact du digital sur les systèmes RH

Portrait d’Uma Ganesh

L’année 2020 a sonné un signal d’alarme pour les entreprises, grandes et petites, que la transformation numérique n’est plus un phénomène d’attente mais est devenue un impératif pour survivre et se réinventer. Alors que les fonctions orientées client ou soutenant directement les marchés ont été prioritaires pour les investissements numériques, en raison de la nécessité du travail à distance, la fonction RH a également dû réinventer ses processus.

Après les périodes de confinement, avec des incertitudes concernant les nouvelles variantes de virus et leur impact sur le travail, de nombreuses organisations continuent de travailler à distance ou avec le modèle hybride de travail physique et virtuel. Plusieurs entreprises qui ont zoomé pendant les périodes de verrouillage et d’après-confinement ont également connu un exode d’employés et ont besoin d’embaucher de nouveaux talents et également de mettre à niveau les employés existants rapidement. Les périodes prolongées de travail à distance ont soulevé des préoccupations concernant le bien-être des employés et les défis liés au maintien des efforts d’engagement des employés. La cybersécurité et la protection des données des employés sont devenues des domaines d’intervention importants pour les responsables RH, et pas seulement pour les responsables informatiques.

En commençant par l’appel à l’action numérique de l’année 2020, en s’empressant de mettre en place des étapes temporaires inévitables, les responsables RH ont commencé à anticiper et à planifier systématiquement pour 2022 un rajeunissement de la fonction RH pour faire face aux nouvelles réalités du fonctionnement des entreprises. Le mode de travail hybride nécessiterait des applications numériques robustes pour capturer la fréquentation et d’autres activités. Il y aurait une plus grande dépendance aux systèmes basés sur le cloud pour le travail administratif quotidien, l’apprentissage et le développement, ainsi que le recrutement et l’intégration des employés. Dans ce contexte, il est également important d’examiner la multitude d’applications créées au fil du temps et comment créer des systèmes RH unifiés, les rendre plus efficaces et concevoir un processus transparent pour les équipes RH ainsi que pour les employés.

Pendant la pandémie, les personnes handicapées ainsi qu’un grand nombre de femmes ont perdu leur emploi. Permettre aux talents de ces segments de faire partie de la main-d’œuvre nécessiterait une utilisation imaginative de la technologie pour les processus de recherche et de recrutement ainsi que pour leur fournir des outils appropriés pour des résultats professionnels réussis. Le recrutement et la rétention des employés dépendraient en grande partie de leur expérience à travers des interactions qui seront probablement beaucoup plus nombreuses avec les applications technologiques dans les années à venir. Par conséquent, la personnalisation de l’expérience des employés à toutes les étapes du cycle de vie des employés grâce au mélange de technologies et d’interfaces humaines doit être une initiative permanente de la fonction RH.

Les managers devraient être coachés sur de nouvelles techniques pour gérer des équipes hybrides pour des performances élevées. L’IA deviendra le compagnon constant des responsables RH, en particulier pour la sélection des candidatures, et les chatbots automatisés devront être formés régulièrement pour traiter les questions de routine des candidats. En plus d’adopter et de mettre en œuvre des pratiques de cybersécurité, d’adhérer aux conformités et de mettre en place des contrôles pour l’accès et le stockage des données relatives aux employés, d’éduquer les employés sur les pratiques de cybersécurité et de s’assurer qu’il y a une orientation fréquente sur les nouvelles pratiques serait un mandat continu pour équipes RH. Les entreprises reconnaissant l’importance des décisions et des actions fondées sur des données, les responsables des ressources humaines devraient créer l’expertise en analyse de données dans chaque fonction. La fonction RH devrait également créer de nouveaux tableaux de bord en temps réel sur la productivité et les performances des personnes et de nouvelles mesures liées aux résultats commerciaux devraient être introduites.

L’expérience des deux dernières années et la reconnaissance de l’importance du digital dans la fonction RH devraient ouvrir la voie au prochain grand acte de foi pour la fonction RH.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

