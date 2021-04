Rétrospective du facteur grincement des dents de tous les livres de John Green ⋆ .

Cela fait presque 10 ans que The Fault In Our Stars est sorti. Le roman était sans aucun doute le roman le plus réussi commercialement de John Green, il est devenu un film à succès et tout le monde a partagé des citations sur «pour toujours dans les jours numérotés» sur Tumblr. Mais à la réflexion, ce livre et les autres romans pour adolescents de John Green n’étaient tout simplement pas si bons.

Ecoute, je suis heureux de l’admettre, en tant que jeune adolescent qui n’était pas vraiment cool à l’école, les livres de John Green étaient ma vie. Ils ont parlé aux adolescents timides, bizarres et livresques, ce que j’étais définitivement. Et comme beaucoup d’adolescents sur Internet, je partageais des citations, dessinais des symboles de l’infini sur mon bras en biro et j’étais généralement amoureux d’Augustus Waters.

Pour les adolescents d’une génération affamée de romance, nous avions des livres vraiment épiques dans lesquels nous plonger pour nourrir notre phase d’adolescence idéaliste. Les Hunger Games et la Twilight Saga étaient de l’élite, mais à cause de l’élément fantastique, certaines personnes n’admettraient pas les apprécier ouvertement. Mais les livres de John Green étaient plus cool. Ils parlaient de fumer, de boire et de sortir ensemble. Ils présentaient les adolescents que vous vouliez être et vous reconnaissiez également en eux pour leurs défauts relatables.

Cependant, en regardant en arrière sur ces livres, ils étaient essentiellement des fanfictions Tumblr bien éditées. Et il n’y a rien de mal avec la fanfiction. Mais il y a quelque chose de mal à féliciter John Green pour avoir créé quelque chose que les filles de 13 ans font gratuitement dans leur chambre.

Chaque livre tourne autour d’un gars blanc légèrement pas cool et de ses deux meilleurs amis et de la fille inaccessible qu’il a mise sur un piédestal pour découvrir qu’elle n’est pas aussi parfaite qu’il le pensait à l’origine. Ses romans les plus célèbres ont romancé beaucoup de sujets sombres et sérieux, étaient la quintessence du trope maniaque des lutins et généralement assez grinçants.

J’ai regardé en arrière ses cinq romans de notre adolescence pour me remémorer et voir à quel point ils étaient horribles:

A la recherche d’alaska

Où est-ce que je commence même avec tous les problèmes de Looking For Alaska? Tout le roman a l’impression d’avoir été tiré directement de Tumblr 2011.

Dans le roman, Miles va dans un nouvel internat. La première moitié du roman se concentre sur ses aventures avec ses trois compagnons, dont la fille de ses rêves – l’Alaska. La seconde moitié de l’histoire a un peu une sensation de détective avec Miles et ses amis essayant de découvrir ce qui est arrivé à l’Alaska la nuit de sa mort.

Le problème manifestement évident avec ce livre est le trope de fille de rêve de lutin maniaque qui est fortement appliqué à l’Alaska. Elle est mystérieuse, attirante, intelligente et toujours un peu hors de portée. L’Alaska pourrait se résumer par la phrase «elle n’est pas comme les autres filles», elle est magnifique mais joue à des jeux vidéo avec les gars et n’est pas intéressée par les choses typiquement féminines. C’est un vieux trope ennuyeux et elle est essentiellement un personnage qui existe pour le développement du personnage de Miles plutôt que d’être un individu à part entière.

Et puis il y a la romantisation de sa mort qui est souvent considérée comme un suicide. Cela se transforme en mystère pour Miles à résoudre, poursuivant le thème de l’Alaska comme une énigme même après sa mort.

Ce roman a également été le début de l’obsession de John Green de donner à ses personnages masculins des intérêts étranges en tant que «traits de personnalité». Par exemple, Miles a une obsession pour les derniers mots de personnes célèbres comme substitut à une personnalité.

C’est tout un roman alimenté par les «pensées profondes» maussades d’un homme blanc hétéro et je ne comprends pas pourquoi nous l’avons tant aimé.

Une abondance de Katherines

Encore un roman sur un homme blanc hétéro déprimé. Le point principal de l’intrigue du livre est que le personnage principal Colin n’a pas encore eu son moment «eureka» pour faire de lui un génie et il doit résoudre ce problème. Séchez vos larmes.

C’est littéralement le rêve humide de tout garçon de maths ringard. Il est sorti avec 19 filles toutes appelées Katherine et essaie de faire un théorème sur la relation basé sur ces filles. Encore une fois, les femmes sont idéalisées mais n’ont pas leur propre voix.

À l’instar de Looking For Alaska, John Green a essayé de le rendre diversifié en plaçant un personnage asiatique dans le rôle du meilleur ami, mais pas dans le rôle du personnage principal.

Villes de papier

Le but de Paper Towns était de démanteler et d’inspecter le propre mythe de John Green de la femme inaccessible, et pourtant il vient de refaire le tout. Il n’a pas détruit le stéréotype qu’il venait d’ajouter.

Tout le concept parle d’un gars qui conduit littéralement du cross-country, rate son diplôme d’études secondaires, juste pour «sauver» une fille. Je suis tout à fait pour un simp, mais il y a des niveaux que vous connaissez, et c’était à la limite du harcèlement.

Tout le concept de «devoir la sauver» était censé défier le trope de fille de rêve de lutin maniaque en demandant à Margo de se retourner et de dire qu’elle ne voulait pas qu’il la trouve. Je comprends ce qu’il essayait de faire valoir ici, mais cela est tombé à plat car Margo n’a toujours pas de voix dans la majeure partie du roman, elle est l’objet de l’affection de Q et est alors une déception quand elle n’est pas à la hauteur. ses attentes.

Paper Towns présente également l’habitude d’écriture constante de John Green de donner à ses personnages des surnoms «intéressants». Nous avons tous eu des surnoms à l’école, certains d’entre eux des versions abrégées de nos noms réels et certains d’entre eux assez méchants. Cependant, John Green les amène à un autre niveau. Par exemple, Marcus a le surnom de Radar. Quel genre de nom est-ce? C’est peut-être un truc américain, mais allez les gars détendez-vous avec les surnoms grinçants.

Pouvons-nous également discuter à quel point le jeu de Cara Delevingne était horrible dans l’adaptation cinématographique? Cet accent américain. Yikes.

Will Grayson, Will Grayson

Ok, donc je n’ai pas vraiment lu celui-ci, mais après un rapide Google, je peux juste dire que c’est un non. Il s’agit littéralement de deux garçons du même nom qui se sont rencontrés un jour et leur vie change à jamais. Ronfler.

La faute dans nos étoiles

Tu sais que j’ai gardé le pire pour la fin. La prémisse essentielle de ce livre que chaque adolescente lit est la suivante: une fille a un cancer, une fille rencontre un garçon, elles tombent amoureuses, un garçon meurt d’un cancer. C’était la tournure de l’intrigue que nous aurions tous dû voir venir et pourtant, nous étions tous en train de regarder Gus mourant.

Il y a beaucoup de problèmes avec ce roman, le premier étant qu’il s’agit essentiellement d’une romantisation du cancer. Je sais que John Green essaie de le minimiser en donnant des détails plus explicites sur le traitement du cancer, mais il s’agit toujours de deux adolescents malades qui s’aiment et ne peuvent donc pas être ensemble à long terme car l’un d’entre eux mourra bientôt. Ce n’est pas une merde de Roméo et Juliette, ce sont deux enfants qui meurent d’une horrible maladie.

Une autre grande partie de l’intrigue était l’obsession de Gus et Hazel pour le livre inventé «An Imperial Affliction». J’adore les livres plus que quiconque, mais voyager sérieusement à Amsterdam juste pour rencontrer l’auteur grincheux? C’est une perte de temps et d’énergie. Je pense qu’une autre raison pour laquelle je grince tellement à ces moments-là est le rappel de la façon dont, en tant qu’adolescents, nous sommes tellement obsédés par quelque chose que nous traverserions l’Atlantique juste pour obtenir des réponses.

Je pense que l’une des principales raisons pour lesquelles ce livre est si ennuyeux était le battage médiatique de tout le monde autour de lui. C’était presque aussi intense que le fandom Twilight et pour quoi? Une jolie histoire d’amour sur deux adolescents malades. Les gens se faisaient tatouer des citations en disant «d’accord?» les uns aux autres 24/7 et c’était juste généralement ennuyeux.

Et puis, bien sûr, il y a l’une des pires scènes de la littérature qui soit, quand ils s’embrassent dans la maison d’Anne Frank. Sérieusement. Pourquoi?

Ce n’est pas seulement une démonstration de touristes américains ennuyeux de pointe, mais aussi tout simplement irrespectueux et ensuite quand tout le monde a applaudi autour d’eux. Non, je ne peux pas. John Green à quoi pensiez-vous?

