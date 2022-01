Rétrospective sur l’exercice 2020 : Pourquoi la croissance s’est-elle effondrée ?

Si les consommateurs continuent à réparer leurs bilans comme les banques et les entreprises l’ont fait depuis 2011-12, relancer la croissance prendrait un certain temps



Malgré les incertitudes d’Omicron et la normalisation imprévue de la politique monétaire dans les économies avancées, il est optimiste que l’économie indienne surmontera ces difficultés. Certains ont ancré cette confiance pour projeter une trajectoire de croissance robuste à moyen terme, soulignant l’absence de dommages significatifs à la croissance potentielle par Covid-19 et une isolation équitable contre une éventuelle réduction. De telles projections prospectives semblent présomptueuses, surtout lorsque Covid a induit de nombreuses erreurs de prévision. Les économies du monde entier ont été submergées par des accès d’optimisme suivis d’un sentiment de perte d’élan alors que les décideurs politiques luttaient pour comprendre les modèles de demande déformés, les diverses contraintes dans la réponse de la chaîne d’approvisionnement, etc. L’Inde ne pourrait pas être différente – la phase de reprise actuelle pourrait être biaisée par le regroupement de la demande refoulée qui pourrait s’essouffler.

Laissant de côté les éventuelles cicatrices du Covid, la santé économique pré-Covid a elle-même fait douter de la justification de cet optimisme. Si les moteurs de la faiblesse pré-pandémique étaient structurels, les risques de forte contraction de la croissance potentielle sont élevés ; le retour à une trajectoire de croissance plus élevée pourrait alors être herculéen. Par conséquent, une évaluation juste de la croissance tendancielle pré-Covid est essentielle pour donner de la crédibilité aux aspirations d’une croissance plus élevée à moyen terme. Malheureusement, l’arrivée de Covid à partir de mars 2020 a détourné l’attention d’une analyse rigoureuse des raisons pour lesquelles la croissance s’est effondrée au cours de l’exercice 20 ?

Pour récapituler, 2019 avait commencé avec un optimisme de croissance, mais en milieu d’année, les sentiments des consommateurs et des entreprises ont fortement chuté et les incertitudes économiques associées se sont aggravées au fil des mois. La RBI, qui prévoyait initialement une croissance du PIB de 7,4 % le 7 février 2019, a progressivement diminué à 5 % le 5 décembre 2019. Les estimations de croissance finales se sont avérées beaucoup plus faibles, à peine 4 % selon les premières estimations révisées en janvier 2021.

Le rapport annuel de RBI pour l’EX19, tout en analysant le ralentissement de la croissance à mi-chemin de l’EX20, avait soulevé une question existentielle : l’économie indienne était-elle en train de traverser une période de ralentissement, ou un ralentissement cyclique, ou un ralentissement structurel ? Malheureusement, un an plus tard, le rapport annuel de la banque centrale pour l’exercice 2020 a tout simplement passé sous silence la question structurelle. Sa conclusion catégorique – que la chute de 2019-2020 était une confluence de forces cycliques mondiales et nationales (Para I.9) – semblait moins convaincante. De même, l’Étude économique 2019-20 avait fait valoir que la croissance rebondirait au second semestre de l’année (paragraphe 1.11, chapitre 01, volume II), mais un an plus tard, l’Étude économique 2020-21 a complètement oublié pourquoi elle n’avait pas . Ces examens auraient pu examiner si le ralentissement était cyclique, pourquoi des politiques budgétaires et monétaires favorables n’ont-elles pas réussi à inverser la tendance à la baisse malgré le ralentissement économique.

Puisqu’il n’y a eu aucun choc économique externe ou interne imprévu au cours de l’exercice 20 comme au cours de l’exercice 09 (crise financière mondiale), une erreur de prévision aussi importante – 340 points de base, rien de moins – aurait dû susciter une analyse critique si des sources structurelles étaient à l’origine du ralentissement. Comme indiqué, il s’agit du résultat de la décélération de trois composantes principales des dépenses, ou du côté de la demande, du PIB réel, à savoir les dépenses de consommation finale privée (PFCE), la formation brute de capital fixe (FBCF) et les exportations. Cependant, la plupart des analystes ont signalé le freinage brutal de la consommation privée comme le facteur préoccupant. Le ralentissement de la consommation privée au cours de l’EX20 était-il temporaire ? A-t-il été accentué par certains événements idiosyncratiques tels que les nouvelles normes d’émission et d’essieu couplées à la baisse des crédits NBFC, comme l’a noté le rapport FY20 de RBI ?

Une évaluation précoce serait difficile car Covid a déformé les modèles de demande, par exemple, des problèmes de chaîne d’approvisionnement entraînant des pénuries de puces à semi-conducteurs ont eu un impact sur la fabrication automobile, il est donc difficile de déterminer si les ventes de voitures reprendront bientôt tandis que la baisse comparative en deux- les ventes de wheeler indiquent une détresse structurelle dans les segments ruraux malgré une croissance agricole robuste.

A l’inverse, les tensions visibles dans le bilan pré-Covid des ménages apparaissaient plus structurelles. Les dernières données des comptes nationaux reflétaient la préférence des consommateurs pour le remboursement de la dette par rapport à la consommation courante. En effet, le passif financier des ménages (nominal) s’est contracté de 14,7% au cours de l’EX20, après une croissance étonnante de 60,2% en 2017-18, soit près du triple par rapport à 21,6% au cours de l’EX17, l’année de la démonétisation. Si les consommateurs continuent à réparer leur bilan, tout comme les banques et les entreprises l’ont fait de 2011 à 2012, la reprise de la croissance prendrait un certain temps. Cela ne devrait pas être surprenant car le déficit prolongé des investissements privés a eu un impact sur la création d’emplois et la croissance des revenus, retardant ainsi la consommation. La réponse serait que les consommateurs n’ont pas réduit leur consommation actuelle parce que les attentes de revenus futurs étaient élevées. Certains ont même augmenté ou soutenu la consommation grâce à de nouveaux emprunts, en partie capturés par la forte augmentation des prêts NBFC après la démonétisation. Le parti se dirigeait vers un krach, tout comme le boom du crédit bancaire dans les infrastructures l’a fait en 2011-12. Confrontés à de faibles perspectives de revenus futurs, les sentiments ont plongé à la mi-2019, entraînant des réductions de la consommation actuelle.

Un autre facteur pesant fortement dans cette direction aurait pu être l’inversion des termes de l’échange : nous savons que l’effondrement des prix mondiaux des matières premières, y compris le pétrole et les aliments, a considérablement stimulé la période 2014-15. Ces gains ont été importants, ont persisté pendant plusieurs trimestres et ont coïncidé avec une faible inflation de l’IPC. Mais une fois cette phase passée, l’inflation, en particulier l’inflation sous-jacente, a reculé. Les hausses d’impôts indirects, par exemple la TPS, les accises, les droits de douane, ont aggravé les choses, érodant le pouvoir d’achat et ébranlant la confiance des consommateurs.

Dans ce cas, la question la plus pertinente est de savoir si la demande des consommateurs est sur le point de se relancer. Peu de preuves de cela sont observées jusqu’à présent. Le crédit réel des banques et des NBFC n’a guère augmenté. Au niveau macro, le sentiment est que les producteurs et les consommateurs ont exploité une politique monétaire ultra-accommodante pour redresser les bilans – les entreprises ont remboursé ou échangé des prêts avec un financement moins cher, les ménages ont également remboursé leurs dettes.

Si les entreprises ne voient pas la demande, pourquoi devraient-elles investir ? Les optimistes notent que les réformes du côté de l’offre des années pré-Covid telles que l’IBC et la GST ont commencé à donner des résultats, tandis que des réformes plus structurelles ont été annoncées ou mises en œuvre pendant Covid. Cela devrait stimuler la confiance des consommateurs. Les sondages sur les attentes des consommateurs de RBI ne reflètent pas un grand enthousiasme; ils remontent une fois de plus, mais à partir de leurs creux de Covid, avec un rythme plutôt tiède. Les décisions récentes d’annuler les réformes ou de retarder la mise en œuvre n’aident pas. Les termes de l’échange devenant négatifs parallèlement aux dommages causés par la pandémie aux chaînes d’approvisionnement, une inflation élevée menace de nuire davantage à la confiance des consommateurs. Peu ou pas d’espace budgétaire est laissé au gouvernement tandis que la RBI pourrait être obligée de resserrer sa politique monétaire plus tôt.

Enfin, la question la plus approfondie et la moins examinée a été de savoir si les dommages causés à l’économie informelle à la suite de la démonétisation et de la TPS ont contribué au ralentissement de la consommation avec un décalage. Il n’y a pas de données pour étayer davantage! Si Covid affaiblit les bilans des ménages déjà fragiles, l’économie serait confrontée à de sérieux vents contraires dus aux contraintes de la demande. Revenir à une trajectoire de croissance plus élevée pourrait alors être un appel lointain et à long terme.

L’auteur est un macroéconomiste basé à New Delhi

