Retrouvailles à EXATLON: Qui est-ce?

Comme tous les athlètes font partie de la même industrie, il est arrivé au cours des cinq saisons d’Exatlon United States que de vieux amis qui avaient déjà participé à des tournois en dehors de la télé-réalité des compétitions se retrouvent. De plus, ils font souvent partie de la même équipe, comme cela s’est produit cette saison avec le sorcier Rafa Soriano et Claudia Ramos qui, bien que tous deux soient déjà éliminés de la compétition, quand ils y étaient, ils étaient très heureux de se voir car ils avoir une belle histoire qui remonte à ses années de lycée dans son Mexique natal.

Dans la cinquième saison il y a eu une autre réunion, cette fois avec deux membres de l’équipe Famosos, ce sont Nathy Sánchez et le renfort qui vient de rejoindre la compétition cette semaine, c’est Jorge Hugo Giraldo. Tous deux sont unis en ayant porté leur pays la Colombie dans leur cœur pour atteindre la gloire olympique, car ils ont représenté leur pays dans différents événements sportifs, y compris les Jeux Olympiques.

Jorge Hugo Giraldo: la légende

C’est ainsi que le présentateur du concours, Frederik Oldenburg, a appelé Jorge Hugo Giraldo, un visage déjà familier dans les arènes de la République dominicaine. Jorge, dans sa carrière sportive, a un exploit qui l’accompagnera pour le reste de sa vie, et c’est d’avoir atteint la première médaille d’or olympique pour son pays, la Colombie.

Selon le journal El Tiempo, le moment le plus mémorable des deux athlètes remonte à la coupe du monde de gymnastique au Brésil, en 2010, où Sanchez, grâce à sa performance impeccable, a reçu une médaille d’or, une autre d’argent et une de plus de bronze. . Jorge Hugo Giraldo, pour sa part, a remporté une médaille de bronze au concours des barres parallèles. C’est ainsi que Sánchez est devenue la première dame à assister aux Jeux Olympiques dans la discipline de la gymnastique pour notre pays à Beijing-2008.

Jorge hugo arrive comme un coup de pouce nécessaire pour l’équipe Famosos, à un moment où deux athlètes sont suspendus.

Moment crucial

La cinquième saison d’Exatlon United States n’a pas été loin de faire polémique. Une édition où les nombreuses blessures des participants se sont fait sentir, il y a eu de nombreuses sanctions, expulsions et même cette semaine deux des hommes forts de l’équipe rouge sont hors circulation, ce sont Jacobo García et Jeyvier Cintrón, qui Ils ne sont pas participer après avoir commis une infraction grave ayant enfreint les règles strictes qui composent la compétition.

Mais, parallèlement à cela, la compétition est dans une phase définitive, où chaque mouvement des guerriers qui restent encore, à l’intérieur et à l’extérieur des circuits, pourrait sceller leur destin à jamais et les rapprocher de la gloire, ou les éloigner à jamais de la victoire et être couronnés hommes et femmes gagnants de la cinquième saison d’Exatlon United States, qui se poursuit sur Telemundo du lundi au vendredi à 19h / 18h central, avec des éliminatoires spéciales les dimanches et plus d’un million de dollars de prix à distribuer.

