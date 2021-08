Retrouvailles au sommet : Rajon Rondo revient chez les Lakers

Le film est le même qu’alors, mais deux chapitres en retard. Les Lakers réunissent une équipe de vieilles gloires avec un désir de rédemption, mais déjà racheté ; et ils cherchent désespérément un nouveau titre qui les élève à cet Olympe qu’ils occupent déjà, mais cette fois seul, sans partager cet honneur avec les Celtics ou toute autre franchise. Depuis cet anneau, celui de 2020, LeBron et Davis résistent, presque les deux derniers bastions d’un projet d’où sont partis Kuzma, KCP, Bradley, Caruso… Et les sorties de toute la jeune portée qui leur ont permis de courir sans honte et résister sans fatigue, ont été compensés avec de vieilles jambes fatiguées, des joueurs de réputation douteuse et un personnel (très) vétéran qui génère une incertitude que rien ni personne n’est en mesure d’atténuer. Et avec un mantra clair : tant qu’elles ne sont pas vues, les prédictions sont impossibles.

Rondo annulera les dérogations lundi et sera probablement signé pour occuper la dernière place disponible sur la liste des Lakers, ont déclaré des sources à ESPN. https://t.co/fLABLEls3Q – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 août 2021

Bien sûr, il y a deux autres joueurs qui ont quitté l’équipe après le ring 2020, mais ils ont répondu avec plaisir à l’appel que les Lakers ont fait : Dwight Howard et Rajon Rondo. Le pivot, après être passé par les Sixers, a atteint l’équipe où son déclin a commencé, en 2013, et dans laquelle il a obtenu la rédemption, acceptant un autre rôle qui est plus que clair maintenant et qui a explosé avec de bonnes minutes à Philadelphie. Le meneur de jeu, de son côté, revient après une année où il est passé inaperçu mais où il a débarqué en finale de l’Ouest après avoir traversé les Hawks et avoir été échangé aux Clippers en milieu d’année. Avec qui, il faut le dire, elle n’a pas été aussi décisive que par le passé. Loin.

Rondo revient dans l’équipe dont il était la clé en 2020, avec laquelle il est devenu le deuxième joueur de l’histoire à remporter un ring avec les Celtics (en 2008, précisément contre les Lakers) et avec l’éternel rival, après Clyde Lovellette. Ce cours, la base a commencé accompagnée d’une horde de critiques qui avaient nui à sa réputation. Il était de plus en plus difficile de voir le joueur qui avait été un choc incroyable à Boston et s’était ensuite progressivement dilué, avec quelques sursauts d’éclat (Kings et, surtout, Pélicans), mais peu d’apport, surtout lors de sa première saison avec Los Angeles. , le 2018-19. Cependant, après être arrivé en retard dans la bulle d’Orlando en raison d’une blessure, Rondo est devenu le troisième joueur dont les Lakers avaient besoin et est redevenu le même qu’avant, le même que toujours, le Playoff Rondo qui a mérité ce surnom.

Les Lakers n’attendent pas, avec cette signature, un joueur qui résoudra tous leurs problèmes. Mais peut-être, juste peut-être, nous pouvons revoir ce joueur qui en 2020, contre les Rockets, est allé à 21 points, 5 rebonds et 9 passes décisives et il a résolu le dernier quart avec 12 buts et 5 passes au panier. Celui qui a eu un niveau illogiquement bon tout au long de la phase finale et a fait exploser Twitter pour son travail et sa grâce, avec une multitude d’analystes et de journalistes qui l’avaient critiqué tout au long de la saison régulière, le louant publiquement. Là, Rondo, un homme parti pour les Hawks en novembre 2020, peut apparaître. a collecté 15 millions de dollars, et est revenu aux Lakers en août 2021 dans une impasse qui lui a rempli les poches d’argent.

Rondo a remporté un championnat en octobre 2020, signé 2/15 millions de dollars avec les Hawks en novembre 2020, racheté et rejoint les Lakers en août 2021. Collecté 15M$ et retour avec les Lakers en 9 mois. – pick-up (@pickuphoop) 28 août 2021

Les Lakers comptent actuellement trois des meilleurs passeurs de tous les temps : LeBron James (8e), Russell Westbrook (12e) et Rajon Rondo (14e). La toute nouvelle recrue, un homme qui connaît déjà Frank Vogel et comprend et assume le fonctionnement interne de la franchise. Rondo pourra donner des minutes de qualité à l’équipe en saison régulière, mais sa performance ces dernières années met cette facette en doute. Ce sera dans la phase finale où, peut-être, je couperai des minutes de qualité à un homme qui échoue à ces dates comme Westbrook, et sait sympathiser avec LeBron et Davis comme il l’a fait en 2020. Un autre vétéran (35 ans), quelques doutes , une remise en cause de son éthique de travail qu’il a modifiée à des moments clés de sa carrière sportive et une crainte révérencieuse de ses rivaux que, soudainement et au moment de vérité, il réapparaisse. C’est Rajon Rondo : un joueur avec un long passé, une intelligence superlative. Et surtout une inconnue.