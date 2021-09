Retrouvailles RJD-LJP en perspective ? La rencontre Chirag-Tejashwi fait monter la température politique au Bihar

La rencontre entre le député LJP Chirag Paswan et le leader du RJD Tejashwi Yadav a déclenché de nouvelles spéculations sur un rapprochement entre les deux partis.

Le député LJP Chirag Paswan a rencontré mercredi le chef du RJD Tejashwi Yadav à Patna pour inviter ce dernier à un événement marquant le premier anniversaire de la mort de son père Ram Vilas Paswan. Alors que la réunion a déclenché de nouvelles spéculations sur un rapprochement entre le LJP et le RJD, Chirag a cherché à le minimiser, affirmant que leur réunion était le résultat de «relations familiales» liées aux liens partagés par leurs pères.

Chirag, qui rencontrera également jeudi le père de Tejashwi, Lalu Prasad Yadav, pour l’inviter à l’événement prévu le 12 septembre, a déclaré : « Aucune signification politique ne doit être retirée de telles réunions. Mon père partageait une excellente relation avec Lalu-ji et ils se respectaient beaucoup. J’ai invité Tejashwi-ji dans le cadre de notre tradition.

D’un autre côté, Yadav, lorsqu’on lui a demandé si Chirag se joindrait au RJD, a déclaré: “Il ne reste rien à dire de ma part lorsque Lalu ji lui-même a exprimé le souhait que nous nous réunissions tous les deux”, tandis que Chirag souriait énigmatiquement.

Le mois dernier, Lalu Prasad avait qualifié Chirag de « leader des masses ». Il avait parlé de ses liens avec Ram Vilas Paswan, indiquant la volonté du RJD de s’aligner sur le LJP dirigé par Chirag.

Chirag, qui est en tournée au Bihar pour regagner son terrain politique après la scission de LJP, s’est également réchauffé au RJD. Dans une récente interview accordée à The Indian Express, il avait déclaré : « On ne dit jamais jamais en politique. Chirag est confronté à une bataille pour sa survie politique après que son oncle et député de Hajipur Pashupati Kumar Paras et sa faction de dirigeants se soient rebellés contre son leadership et se soient séparés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.