Retrouver des sentiments, un objectif partagé à Mendizorroza

17/10/2021 à 20:38 CEST

Deportivo Alavés et Le vrai Betis ils mesurent la Lundi à Mendizorroza avec l’objectif partagé de retrouver des sensations après des défaites à Bilbao (1-0) et à Villarreal (2-0), respectivement, pour sortir du fond dans le cas des Vitoriens et s’installer dans la zone supérieure dans celui des Sévillans .

Les Albiazules espèrent une fois de plus montrer l’image donnée contre l’Atlético de Madrid, dans laquelle jusqu’à présent ce fut la seule victoire du parcours pour ceux de Javi calleja. Le ‘Glorious’ récupère des troupes pour ce duel. Florian Lejeune, Père Pons et Edgar Mendez Ils reviendront à l’appel après plusieurs semaines de chômage en raison d’une blessure.

L’inconnu dans les locaux sera dans la tactique qui s’appliquera Javi calleja pour empêcher le Bétis récupérer le butin du Colisée de Vitoria, comme il l’a fait lors de cinq de ses six dernières visites. Contre l’Atlético de Madrid et l’Athletic Club, l’entraîneur madrilène a opté pour une défense à cinq, mais cette fois Je peux regagner la ligne à quatre, formée par Martín Aguirregabiria, Víctor Laguardia, Matt Miazga et Rubén Duarte.

Malgré la mauvaise situation du rival, Pellegrini Il n’a pas confiance et veut que ses hommes sortent sans relâche dans un jeu qu’il prévoit difficile, en prévenant que le Alaves de Javi calleja, dont il a fait l’éloge et dont il se souvient avec émotion lorsqu’il l’a eu comme joueur à Villarreal, « se réveillera à tout moment ».

Pour revenir sur le chemin du triomphe, avant de recevoir le Bayer Leverkusen jeudi et au départ d’un marathon de sept matchs en trois semaines (5 en Ligue et le double duel avec les Allemands), le Chilien récupère une jambe de force de son jeu offensif, le milieu de terrain Sergio Canales, faible lors des deux derniers rendez-vous en raison d’une blessure.

Le but portugais Rui Silva Ce serait un titre au lieu du chilien Claudio Bravo; avec Bellerin, Bartra, Edgar et Alex Moreno derrière, alors que l’Argentin a rejoint plus tard Pezzella et le sous-21 espagnol Miranda ; le luso Guillaume Carvalho et l’ivoire Paul ou Canaux au milieu; Rubal, Le français Nabil fekir -dans un grand moment de forme- et Juanmi ou le Cantabrique ci-dessus; et le brésilien Willian José pointu, avec Image de balise Borja Iglesias dans la chambre.

Compositions probables :

Alaves: Pacheco; Martín, Laguardia, Miazga, Duarte; Rioja, Loum, Moya, Pellistri ; Manu García ou Miguel De La Fuente et Joselu.

Bétis: Rui Silva; Bellerín, Édgar, Bartra, lex Moreno; William Carvalho, Paul ou Canales ; Aitor Ruibal, Fekir, Juanmi ; et Willian José.

Arbitre: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité de Madrid).

Stade: Mendizorroza.

Heure: 19h00.