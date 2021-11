Retrouvez Kieran Trippier, signez l’ex-coéquipier de Jadon Sancho Jude Bellingham et faites venir Jules Kounde, cible du transfert de Chelsea

Manchester United pourrait être prêt pour de grands changements dans la fenêtre de transfert de janvier s’ils sont en mesure de faire venir Mauricio Pochettino immédiatement.

L’ancien patron de Tottenham est le favori pour occuper la sellette à Old Trafford, car talkSPORT comprend qu’il pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès maintenant pour les Red Devils.

Pochettino est le favori pour reprendre à Man United

Assis à la huitième place du championnat, à 12 points du leader de la Premier League Chelsea après 12 matchs, le club n’a eu d’autre choix que de limoger la légende du club Ole Gunnar Solskjaer.

Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane dans le mercato estival, beaucoup avaient suggéré à Man United de se battre pour la ligue.

Malheureusement pour le Norvégien, il n’a pas pu concrétiser cet espoir et a par la suite perdu son emploi.

Malgré la morosité qui entoure le club en ce moment, si Pochettino arrivait, il serait presque certainement soutenu dans la fenêtre de transfert de janvier, et talkSPORT.com examine comment trois joueurs pourraient aider à changer les choses à Old Trafford…

Pochettino n’a jamais reçu le soutien que beaucoup de gens pensaient qu’il méritait chez les Spurs, mais il aura presque certainement beaucoup de fonds à sa disposition s’il devenait le manager de Man United Arrivées Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Le prodige anglais est le nom sur toutes les lèvres en ce moment après avoir produit plusieurs performances stellaires en Allemagne.

Ayant été témoins de Fred et Scott McTominay pendant si longtemps et n’ayant pas été impressionnés par le duo lorsqu’ils ont joué ensemble, les fans de Man United seraient désespérés de voir la star de Dortmund dans leur équipe.

Le sensationnel milieu de terrain central anglais devrait coûter 100 millions de livres sterling aux acheteurs potentiels, mais compte tenu de son âge et de son potentiel, ce serait presque certainement de l’argent bien dépensé.

De plus, Pochettino était bien connu pour avoir fait venir de jeunes joueurs pendant son séjour chez les Spurs, ayant signé Dele Alli et aidé à développer Harry Kane et si l’occasion se présentait, il n’hésiterait pas à travailler avec Bellingham à Old Trafford.

Bellingham est un talent extrêmement spécial et les fidèles de Man United aimeraient l’avoir dans leur équipe Kieran Trippier (Atletico Madrid)

L’arrière droit anglais pourrait retrouver Pochettino après avoir passé quatre saisons sous les ordres de l’Argentin aux Spurs.

L’actuel défenseur de premier choix Aaron Wan-Bissaka n’ayant pas réussi à impressionner cette saison, Man United pourrait chercher à amener le joueur de 31 ans à Old Trafford.

Au cours de l’été, le club a voulu faire venir Trippier mais n’a pas été en mesure de répondre aux demandes de l’Atletico Madrid.

Man United était étroitement lié à l’ancien joueur des Spurs cet été et pourrait être sur le point de déménager à nouveau pour lui en janvier Jules Kounde (Séville)

L’arrière central de Séville Jules Kounde est un autre nom susceptible d’entrer dans la ligne arrière de Pochettino.

Le défenseur français a attiré l’attention de beaucoup en Liga et, à l’instar de Trippier, était fortement lié aux Diables rouges cet été.

Chelsea était également enthousiaste et, si Man United voulait battre les Blues pour obtenir ses services, ils devraient déclencher sa clause de libération qui serait de 80 millions d’euros (67 millions de livres sterling).

Au moment où le club a choisi de signer Raphael Varane, mais compte tenu des performances choquantes du capitaine du club Harry Maguire, la hiérarchie de United n’a peut-être pas d’autre choix que d’associer le défenseur de Séville à l’ancien homme du Real Madrid.

Man United a été épouvantable à l’arrière cette saison et pourrait rectifier ses faiblesses à l’arrière en signant Kounde Comment Manchester United pourrait-il s’occuper de la fenêtre de transfert de janvier?

Man United XI sous Pochettino

