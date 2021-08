Retta de Good Girls organise sa propre émission HGTV, mais elle sait qu’elle donne des conseils de conception « amateur »

Le nouveau spectacle, qui devrait faire ses débuts au début de 2022, se concentrera, vous l’aurez deviné, sur certaines des maisons les plus laides du pays. La maison la plus laide d’Amérique verra Retta nous guider à travers les maisons qui ont été nominées pour le titre par les propriétaires, qui estiment que leur propriété est l’une des pires qui soient. Dans la maison la plus laide d’Amérique, les téléspectateurs auront droit à “des flips ratés, un design criard et des horreurs mêlées odieuses”, dans un voyage d’un océan à l’autre de maisons hideuses. Les propriétaires de la maison la plus laide recevront un prix de rénovation d’une valeur de 150 000 $ et conduiront à une révélation finale à couper le souffle.

Retta est clairement ravie d’assumer cette nouvelle tâche pour la prochaine série HGTV, même si elle-même n’est pas une pro lorsqu’il s’agit de réparer des maisons. Comme Retta l’a noté :