Returnal a maintenant une fonction de cycle de suspension avec le mode photo

Housemarque a enfin ajouté une fonction de suspension plus pratique à Retour, vous permettant de revenir à un certain point de votre jeu.

Faisant partie de la mise à jour d’aujourd’hui, le cycle de suspension vous permettra de suspendre votre cycle pour le poursuivre plus tard. Cela vous permettra de quitter le jeu et d’éteindre votre console sans perdre votre progression.

Cette fonctionnalité n’est cependant pas votre mode « Sauvegarder le jeu » traditionnel, car le jeu ne créera qu’un seul point de suspension à usage unique. Une fois que vous recommencez à jouer, le point de suspension est supprimé et ne peut plus être utilisé.

Votre jeu reprendra directement là où vous vous étiez arrêté. Vous pourrez à nouveau suspendre le cycle, il ne s’agit donc pas que d’une seule fois. C’est juste qu’un seul cycle de suspension peut être enregistré à la fois.

Il y a cependant quelques mises en garde à cette fonctionnalité. D’une part, vous ne pouvez pas sauvegarder au milieu d’un combat de boss, et d’autre part, vous ne pouvez pas créer de point pendant une cinématique. La fonctionnalité n’est pas non plus disponible pendant les séquences à la première personne et les scénarios de combat intenses.

Housemarque a déclaré que l’utilisation de cette approche particulière pour les sauvegardes conserverait l’esprit roguelike et l’engagement « à enjeux élevés » envers le parcours d’un joueur tout en offrant une qualité de vie pratique.

Parallèlement à la fonction de suspension, vient le mode photo.

Avec ce mode, vous pouvez prendre une photo à n’importe quel moment du jeu, sauf pour les séquences à la première personne. Il vous suffit de mettre le jeu en pause et d’entrer en mode photo, qui vous permettra de contrôler l’appareil photo. Les sticks analogiques et les déclencheurs adaptatifs sont utilisés pour déplacer la caméra.

Lorsque vous avez choisi votre photo, vous pouvez utiliser des paramètres tels que la distance focale, l’ouverture, la saturation ou le contraste pour embellir votre image.

Vous pouvez également définir différentes sources de lumière et choisir parmi une variété de filtres, d’effets, de cadres, d’options de coloration, etc.

Pour prendre la photo, appuyez simplement sur le bouton Créer de votre contrôleur DualSense.

Le jeu est sorti en avril en exclusivité PS5. Si vous venez de commencer ou si vous êtes un peu coincé, consultez certains de nos conseils de retour sur la façon de tirer le meilleur parti de votre cycle. Nous avons également un guide pratique sur les meilleures armes à utiliser pour votre course.