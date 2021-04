Réunion d’amis sur HBO Max pour jouer Justin Bieber en costume de Ross ⋆ .

Justin Bieber est un grand fan de Friends (Photo: .)

On dit que Justin Bieber fait une apparition à la prochaine réunion d’amis sur HBO Max.

L’épisode unique verra le retour de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry pour la première fois depuis la sitcom terminée en 2004, terminée le tournage la semaine dernière.

Selon les rapports, le chanteur de Yummy Justin a filmé des scènes portant le célèbre costume de pomme de terre Spudnik de Ross Geller de l’épisode de la saison huit, The One With The Halloween Party.

“ Justin était honoré d’être impliqué et cela ne dérangeait pas de s’envoyer porter un costume ridicule ”, a déclaré une source.

L’initié a continué à The Sun: “ Tout s’est déroulé comme une opération militaire pour garder les détails secrets, et Justin l’a cloué. ”

On pense que Justin est un grand fan de Friends et l’année dernière, il a fait une blague aux touristes en se rendant sous couverture sur le plateau pour un épisode de The Ellen DeGeneres Show.

La réunion des amis a terminé le tournage la semaine dernière (Photo: NBC)

La publication affirme également que la réunion comportera une reconstitution de Joey portant tous les vêtements de Chandler.

Bien que l’épisode de réunion ne soit pas scénarisé et que le casting ne sera pas nécessairement dans le personnage, Schwimmer a récemment révélé sur The Graham Norton Show: “ Il y a une partie de celui-ci que je ne veux pas donner, mais nous lisons tous quelque chose. ”

La spéciale a été repoussée à plusieurs reprises en lock-out en raison de la pandémie de coronavirus.

À l’origine, il devait être lancé aux États-Unis sur HBO Max à l’été 2020.

Plus: Justin Bieber



La spéciale marquera la première fois que les six compagnons de casting sont apparus ensemble à l’écran depuis que Rachel est descendue de l’avion et que Monica et Chandler ont déménagé dans le comté de Westchester il y a 17 ans.

Metro.co.uk a contacté le représentant de Justin et HBO pour obtenir des commentaires.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();