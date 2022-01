Réunion de Harry Potter: d’Emma Watson avouant son béguin pour Tom Felton aux adieux en larmes de Radcliffe, à retenir de l’émission

Le spectacle mélangeait et associait divers membres de la distribution sur un décor richement conçu qui rappelait le monde de la magie.

La réunion de Harry Potter a commencé à être diffusée en ligne et a submergé le public par les souvenirs doux-amers de la série de huit films. 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard touche les bons accords avec les têtes de Potter et évite de commettre des erreurs commises par d’autres franchises, comme conditionner lentement son public à être moins exigeant.

L’émission de deux heures a ramené de bons souvenirs de la vie il y a deux décennies et a secoué de vieux souvenirs du subconscient, même avec de petites mises en scène comme la voix familière d’un personnage préféré réitérant les dialogues les plus populaires.

Emma Watson qui jouait Hermione a révélé qu’elle était « tombée amoureuse » de Tom Felton qui jouait le concurrent de Harry Potter, Draco Malfoy. Mais malgré ses sentiments, le duo n’est jamais sorti même si Felton est devenu protecteur envers elle.

Daniel Radcliffe qui a joué le personnage principal a également révélé son béguin pour Helena Bonham Carter, qui a joué le rôle de la Mangemort Bellatrix Lestrange dans le film.

Un acteur crucial, Michael Gambon, qui jouait le professeur Dumbledor, manquait à l’appel. En fait, il a été à peine mentionné et cela a irrité ses fans. Twitterati a demandé la raison pour laquelle il avait été snobé.

Le spectacle mélangeait et associait divers membres de la distribution sur un décor richement conçu qui rappelait le monde de la magie. Il y avait des commentaires clés de tous les réalisateurs, à savoir Alfonso Cuaron, Chris Columbus, David Yates et Mike Newell. Il y avait à la fois des interviews en solo et des nostalgiques. Il y avait des clips d’enfants acteurs qui déconnaient dans les décors dans les coulisses.

Il y avait également des parties de tests d’écran Radcliffe, Watson et Grint pour la première franchise « Sorcerer’s Stone ». « Quelque chose se sentait bien », a déclaré Emma lorsque le trio était testé dans différentes configurations.

Au final, les acteurs ont rendu hommage à Alan Rickman en professeur Rogue, Helen McCroy en Narcissa Malfoy, John Hurt en M. Ollivander et d’autres décédés depuis le tournage du film.

Les dernières lignes de la série sont venues d’un Harry Potter aux larmes aux yeux qui a remercié le film d’avoir changé sa vie et a crédité le film d’avoir ouvert la voie à la poursuite de ses rêves et au travail avec lequel il l’avait voulu.

