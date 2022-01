Réunion de Harry Potter: les producteurs répondent après que les fans ont repéré la gaffe d’Emma Roberts et que les jumeaux Phelps se sont confondus

Certains fans ont remarqué l’erreur lors de la spéciale (Photo : HBO ; Instagram/oliver_phelps/emmaroberts)

Le casting de Harry Potter s’est réuni pour donner aux fans les retrouvailles qu’ils attendaient depuis des années, mais certains téléspectateurs ont remarqué quelques erreurs que les producteurs de l’épisode du 20e anniversaire ont maintenant résolues.

Daniel Radcliffe, Ruper Grint, Emma Watson et co nous ont accueillis à Poudlard pour l’ultime voyage dans le passé pour le 20e anniversaire du premier film.

Atterrissant sur Sky et MAINTENANT le jour du Nouvel An, les fans se sont retrouvés coincés directement après la fin des festivités de la nuit précédente, pour rattraper leurs stars préférées.

Cependant, il semble y avoir eu quelques problèmes mineurs après qu’une photo d’Emma Roberts a été utilisée par erreur, et les jumeaux Phelps ont été mal étiquetés lors de la réunion.

À un moment donné, une adorable photo d’enfance – prétendument de la star d’Hermione Granger Emma – a été partagée avec les fans.

En un instant, le jeune porte des oreilles de Minnie Mouse – mais certains sur les réseaux sociaux ont souligné qu’il s’agissait en fait d’une photo d’Emma Roberts.

Cette adorable photo est en fait d’Emma Roberts, pas d’Emma Watson (Photo: Instagram)

Les fans se sont rapidement rendus sur Twitter pour exprimer leur confusion face à l’erreur.

Un détective Potterhead a même réussi à trouver la photo sur la page Instagram de Roberts à partir de 2012.

Ailleurs, l’acteur de George Weasley, Oliver Phelps, n’a pas pu s’empêcher de montrer une erreur qui s’est montrée que lui-même et son frère James ont mal étiqueté.

Il a sous-titré la capture d’écran: « Je suppose qu’après toutes ces farces au fil des ans, quelqu’un a décidé de se venger

« C’était fantastique de faire partie de la réunion HP. J’espère que vous l’avez tous apprécié #ReturnToHogwarts.’

La star de Neville Londubat, Matthew Lewis, qui a également participé aux retrouvailles, a résumé ce que ressentaient tous les fans de la franchise dans les commentaires.

Il a commenté: «C’est hilarant légitime. Mon gars. WTF ? Haha.’

Les producteurs du spécial 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard ont maintenant réagi à la confusion, rassurant les fans, il sera bientôt mis à jour.

Une déclaration partagée avec Metro.co.uk à lire : » Fans de Harry Potter bien repérés !

« Vous avez signalé une erreur d’édition d’une photo mal étiquetée à notre attention. Nouvelle version bientôt.’

Pendant ce temps, les retrouvailles ont rappelé beaucoup de souvenirs aux fans et aux acteurs.

Tom et Emma ont partagé un doux moment lors des retrouvailles (Photo : Nick Wall / HBO / The Hollywood)

Ceux qui regardaient ont eu un aperçu de certaines romances en coulisses alors qu’Emma a admis son béguin adolescente pour la co-star Tom Felton, qui jouait son ennemi juré Draco Malfoy.

L’actrice a déclaré qu’elle « était tombée amoureuse » de Tom dans sa jeunesse, ajoutant: « Je venais tous les jours et cherchais son numéro sur la feuille d’appel, c’était le numéro sept, et si son nom figurait sur la feuille d’appel, c’était une journée encore plus excitante.

Plus : Harry Potter



« Il était trois ans au-dessus de moi et donc pour lui, il était comme, tu es comme ma petite sœur. »

Cependant, ils ont insisté sur le fait que rien ne s’était jamais passé de manière romantique, mais le couple est toujours le meilleur ami à ce jour – adorable.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Réunion de Harry Potter : les fans « expédient » Emma Watson et Tom Felton alors que les détails de leur enfance émergent



PLUS : Du retour du trio d’or aux hommages émouvants d’Alan Rickman et Helen McCrory : Les meilleurs moments de Harry Potter : Retour à Poudlard spécial pour vous emmener dans un voyage nostalgique





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();