Réunion de l’exécutif national du BJP: le parti se concentre sur les sondages de 2022 et le Bengale occidental, salue le leadership du Premier ministre Modi

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a présenté la résolution politique en 18 points qui portait sur diverses initiatives marquantes prises par le gouvernement Modi.

La résolution politique adoptée lors de la réunion de l’exécutif national du BJP, tenue après deux ans, a salué le leadership du Premier ministre Narendra Modi tout en accusant l’opposition d’opportunisme et d’agir dans un état d’esprit de « haine extrême ».

Lors de la première réunion exécutive nationale du parti après le déclenchement de la pandémie de COVID-19 et tenue en mode hybride, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a présenté la résolution politique en 18 points qui portait sur diverses initiatives marquantes prises par le gouvernement Modi.

Saluant le Premier ministre pour des questions telles que la gestion de la situation COVID et la campagne de vaccination, la position sur le changement climatique et la récente réduction des droits d’accise sur l’essence et le diesel, la résolution prédit une grande victoire pour le BJP lors des prochains scrutins de l’Assemblée dans cinq États – Uttar Pradesh, Uttarakhand, Pendjab, Manipur et Goa.

Partageant les détails de la résolution, la ministre de l’Union, Nirmala Sitharaman, a déclaré que la résolution mentionne spécifiquement que « nous assurerons la victoire du parti lors des prochaines élections législatives ». Il existe un soutien positif, énergique et inconditionnel de l’exécutif national pour assurer la victoire du parti aux prochaines élections législatives, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le président du BJP, JP Nadda, s’est fixé l’objectif ambitieux d’avoir des comités d’isoloirs dans tous les bureaux de vote du pays d’ici décembre de cette année et des « comités panna » responsables de chaque page de la liste électorale d’ici avril de l’année prochaine, tout en affirmant que le meilleur du parti est encore à venir.

S’adressant à l’exécutif national du BJP, Nadda a également contacté les sikhs, qui sont majoritaires dans le Pendjab, qui est le plus touché par les manifestations anti-agricoles, en énumérant un certain nombre de mesures que le gouvernement Modi a prises pour la communauté.

« Personne n’a fait autant de travail que notre Premier ministre Shri Narendra Modi ji l’a fait dans l’intérêt des frères sikhs », a-t-il déclaré et a mentionné des étapes telles que l’enregistrement FCRA donné au temple d’or à Amritsar, l’ouverture du couloir de Kartarpur, la suppression des noms de 314 sikhs de la liste noire et accélérer l’action contre les émeutes de 1984 accusées.

Prenant note avec force de la violence politique dans le Bengale occidental dirigé par TMC contre les travailleurs du BJP, Nadda a déclaré: «Je tiens à préciser par l’intermédiaire de l’exécutif national du parti que nous n’allons pas nous asseoir tranquillement. Nous mènerons une bataille décisive pour les travailleurs du parti démocratiquement au Bengale et le lotus fleurira dans l’État. »

Nommant spécifiquement les cinq États où le parti n’a jamais goûté au pouvoir par lui-même – Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Odisha et le Bengale occidental – Nadda a déclaré: « Les États où le BJP n’est pas arrivé au pouvoir jusqu’à présent, (le parti) essaiera de son mieux et s’est engagé à former le gouvernement dans ces États.

Partageant les détails du discours de Nadda, le ministre de l’Union, Dharmendra Pradhan, a déclaré aux journalistes qu’il avait souligné les performances du parti dans les sondages de l’assemblée du Bengale occidental et la croissance substantielle de la part des voix du parti par rapport aux élections législatives de 2016 et aux sondages Lok Sabha de 2014 et 2019.

Il a dit qu’il y a très peu de parallèles dans la politique indienne avec la croissance du BJP au Bengale occidental. En fixant de nouveaux objectifs d’organisation pour l’expansion du BJP, selon Pradhan, Nadda a annoncé que le parti constituera des comités au niveau des stands dans tous les bureaux de vote à 10,40 lakh du pays d’ici le 25 décembre de cette année et aura des « comités panna », une référence à chaque page d’électeurs. ‘ liste, dans chaque circonscription avant le 6 avril.

« L’ensemble de l’exercice vise à approfondir la pénétration du parti et à renforcer davantage ses racines sur le terrain », a déclaré Pradhan. Il a déclaré que l’exécutif a salué le leadership efficace du Premier ministre Narendra Modi pendant la pandémie de COVID-19, administrant plus de 100 crores de doses de vaccination et fournissant des céréales alimentaires gratuites à 80 crores de pauvres.

Il a dit que Nadda a noté qu’il s’agit du plus grand programme alimentaire de l’histoire de l’humanité. Citant la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, Pradhan a déclaré que l’exécutif a félicité Modi pour sa prévoyance de promulguer la loi sur la citoyenneté (amendement), qui vise à fournir la citoyenneté aux minorités telles que les hindous, les sikhs, les jaïns et les bouddhistes dans certains pays voisins, dont le Pakistan et l’Afghanistan. .

Dans son discours, le Premier ministre Narendra Modi a demandé aux membres du BJP de devenir un « pont de foi » entre le parti et l’homme du commun et a exprimé sa confiance que le BJP gagnera la confiance des citoyens lors des prochains scrutins de l’assemblée dans cinq États.

S’adressant à la séance d’adieu de l’exécutif national du BJP, Modi a souligné que le BJP fonctionne sur les valeurs de « Sewa, Sanklap aur Samparan (service, résolution et engagement) » et « ne tourne pas autour d’une famille », exhortant ses membres à travailler pour personnes, a déclaré Yadav en citant le Premier ministre.

(Avec entrées PTI)

