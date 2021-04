Réunion de l’UEFA prévue pour les prochaines 24 heures et visant à expulser les équipes de Super League des compétitions de coupe – rapport

L’UEFA devrait se réunir dans les prochaines 24 heures concernant les clubs de Super League qui restent en Ligue Europa et en Ligue des champions, selon le journaliste de football Chris Williams.

NOUVEAU: Un autre match de football de l’UEFA aura désormais lieu dans les prochaines 24 heures. Il y aura une motion pour expulser officiellement Arsenal et Manchester United des #UEL et Man City, Chelsea et le Real Madrid de la #UCL – la réunion décidera également de la manière dont les compétitions seront terminées. https://t.co/TBe5lgXR6y

