Réunion des champions – AS.com

Kerman Lejarraga (33-2, 25 KO) est une institution à Bilbao. La communion que le « Revolver de Morga » formait avec les habitants de sa ville était d’un autre niveau. Le Basque a réussi à rassembler plus de 10 000 âmes lors de ses meilleures nuits. Kerman aime se battre à Bilbao et sa ville l’apprécie. Malgré ce bon air, La dernière fois que le boxeur est entré sur le ring dans la capitale du Pays basque, c’était en septembre 2019. Ce n’était pas une bonne nuit. David Avanesyan l’a battu pour la deuxième fois. Jusqu’à ce vendredi (19h30, DAZN) 797 jours se sont écoulés. Plus de deux ans. Longtemps sans voir de visages.

Lejarraga arrive à ce nouveau rendez-vous avec sa famille renouvelée. Après avoir pris du poids et changé de virage, il est à nouveau champion d’Europe. Il l’a fait chez les super-welters à Barcelone en septembre et va maintenant défendre sa couronne. Il s’agira donc d’un procès spécial. « Je suis ravi de pouvoir combattre dans ma maison», admet le combattant. Après son triomphe sur Charrat, l’UER lui a permis une défense volontaire avant de retourner affronter le Français (challenger obligatoire) et Matchroom a choisi l’Anglais Jack Flatley (17-1-1, 4 KO). C’est sans aucun doute un nouveau test exigeant pour Lejarraga pour continuer à trouver sa meilleure version. « Vous verrez des améliorations importantes. Dans le premier combat de la nouvelle préparation, il a fait beaucoup de choses sur lesquelles nous avions travaillé et qui ne sont pas sorties lors du combat précédent.« , révèle l’entraîneur basque, Ibon Larrinaga, dans le podcast ‘KO a la Carrera’.

« C’est un gars fort, qui va à la guerre. Mais nous, quel que soit le plan, nous avons travaillé pour tout ce qui vient« Lejarraga le souligne sans hésiter. Cette bataille est celle à laquelle nous nous attendons tous. Kerman n’a qu’un seul rythme, mais ils ont préparé des améliorations défensives et offensives. Flatey est un combattant du rythme, qui devrait essayer d’arrêter la poussée de Lejarraga avec ce volume de coups, mais le coup de poing du Basque semble décisif. C’est une soirée importante pour les locaux. Il retrouve son public lors d’une nuit où il doit envoyer un message au monde : le « Revolver » est prêt à tout.

Damián Biacho et Guillermo Rivero jouent invaincus et Nacional

Damian Biacho et Guillermo Rivero après la conférence de presse officielle. Mark Robinson (Boxe Match)

Matchroom sait que Kerman Lejarraga est synonyme de grand spectacle, mais n’a pas voulu lésiner sur l’undercard. Damián Biacho (11-0, 2 KO) expose le championnat espagnol des super-moyens contre Guillermo Rivero (8-0-1, 1 KO). Un duel très intéressant entre deux combattants avec une belle projection. Biacho, qui faisait partie de l’équipe nationale, a remporté le Nacional en 2019 et a besoin de ces grands combats pour montrer sa qualité. Pour sa part, Rivero ne concourt pas, en raison de problèmes contractuels, depuis 2019, mais il agit en local et promet une guerre dès la première seconde.

Pendant ce temps, il revient également au premier niveau Jonathan Alonso (20-1, 7 KO), qui a rompu sa sécheresse après la pandémie en juillet, et va désormais passer un test pour montrer son niveau. Le Belge vous attend (nationalisé, né au Maroc) Mohamed El Marcouchi (28-2, 11 KO). Pour sa part, Samuel Carmona (5-0, 3 KO) lance un accord avec Boxing Management (après avoir mis fin à sa relation avec le promoteur russe Patriot) et il le fait dans un événement Matchroom contre le Mexicain Luis Fernando Villa Padilla (13-2-2, 2 KO). Le Gran Canaria, diplôme olympique à Rio 2016, ne perd pas de vue les grands titres : « J’aimerais affronter Dalakian », avoue-t-il dans « KO à la Carrera ». Enfin, en plus de Campbell Hatton (4-0, 0 KO) Les perspectives invaincues se heurteront Jhon Jader Obregon (8-0, 4 KO) et Gerome Warburton (8-0-1, 1 KO).