Réunion des fils de l’anarchie du SWAT pour quelques messages adorables de Kenny Johnson et Ryan Hurst

Bien que ce ne soit pas la première fois que Ryan Hurst a joué sur SWAT en tant que Terry, la réunion a été définitivement une surprise et n’est devenue à moitié publique que quelques jours avant sa diffusion. La dernière fois que nous avons vu le journaliste indépendant Terry, il a failli risquer sa vie pour obtenir des images de chefs de gangs dangereux, ce qui n’était pas génial de la part de Luca, car il essayait juste de coordonner la mission de son équipe. Dans l’épisode de cette semaine, il a été révélé que Terry avait quitté son emploi et que Luca était fatigué du comportement de son frère. La famille est difficile lorsque vous êtes au travail, et bien que la relation de Luca et Terry à l’écran soit compliquée, la relation de Kenny Johnson et Ryan Hurst hors écran est spéciale: