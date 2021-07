Réunion des ministres de la Défense de l’OCS, Tadjikistan : la violence en Afghanistan et la sécurité régionale au centre des préoccupations

Plus tard cette année, du 16 au 17 septembre, le Tadjikistan organisera le sommet des chefs d’État de l’OCS.

L’instabilité croissante en Afghanistan devrait figurer en tête de l’ordre du jour de la réunion des ministres de la Défense de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) mercredi. Le ministre indien de la Défense Rajnath Singh est en visite de trois jours du 27 au 29 juillet à Douchanbé, au Tadjikistan, pour participer à la rencontre.

Ordre du jour à Douchanbé

Au cours de la réunion, les questions liées à la coopération en matière de défense entre les membres de l’OCS seront discutées. Le ministre s’adressera à la réunion mercredi. Et à la fin de la réunion, un communiqué devrait être publié.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Défense (MoD) le 27 juillet, le ministre de la Défense Singh devrait rencontrer son homologue tadjik, le colonel général Sherali Mirzo. Les deux discuteront des questions de coopération bilatérale ainsi que des questions d’intérêt mutuel.

En outre, l’engagement du ministre comprend un appel conjoint des ministres de la Défense de l’OCS avec le président du Tadjikistan Emomali Rahmon.

Pourquoi la situation actuelle de l’Afghanistan à l’OCS se réunir?

Cette année, le Tadjikistan préside le groupement qui compte 8 États membres — quatre pays d’Asie centrale : le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan ; et aussi la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan.

En tant que groupement, l’OCS occupe 60 pour cent du continent eurasien, avec une population collective de 3 milliards de personnes. Outre l’Afghanistan, la Mongolie, la Biélorussie et l’Iran sont ses observateurs et des pays comme la Turquie, le Cambodge, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Népal et le Sri Lanka ont reçu le statut de partenaire de dialogue.

Plus tard cette année, du 16 au 17 septembre, le Tadjikistan organisera le sommet des chefs d’État de l’OCS.

L’Afghanistan détient un statut d’observateur à l’OCS, qui est le forum le plus approprié pour discuter de la situation sécuritaire là-bas. L’OCS a toutes les puissances régionales qui ont des enjeux sécuritaires et financiers dans ce pays. Cela signifie qu’en tant qu’organisation de sécurité régionale, elle peut jouer un rôle stabilisateur en Afghanistan en neutralisant les talibans et en équilibrant les acteurs externes.

Il n’y a aucune confirmation d’une quelconque rencontre bilatérale avec son homologue chinois. En 2020, M. Singh avait rencontré le ministre chinois de la Défense, le général Wei Fenghe, en marge de la réunion de l’OCS à Moscou. La réunion avait eu lieu dans le contexte de l’agression chinoise sur la ligne de contrôle réel (LAC) dans l’est du Ladakh.

Au cours des deux derniers mois, le Tadjikistan, en tant que président de l’OCS, a tenu deux réunions très importantes. Il s’agit notamment des réunions des ministres des Affaires étrangères de l’OCS ainsi que des conseillers à la sécurité nationale.

Plus tôt ce mois-ci, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères Dr S Jaishankar et le ministre chinois Wang Yi ont tenu une réunion en marge. La partie indienne avait appelé à une résolution rapide des problèmes restants le long de la ligne de contrôle réel au plus tôt. Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), l’Inde a déclaré à la partie chinoise que « un changement unilatéral du statu quo n’est pas acceptable ».

Pendant ce temps …

Le ministre pakistanais de la Défense Parvez Khattak est déjà arrivé à Douchanbé pour la rencontre et les rapports indiquent qu’il tiendra des réunions avec ses homologues russe et chinois ainsi qu’avec les ministres tadjik et ouzbek en marge.

Vue d’expert

« En tant qu’organisation de sécurité régionale, elle peut jouer un rôle stabilisateur en Afghanistan en neutralisant les talibans et en équilibrant les acteurs extérieurs. La charte de l’OCS donne clairement mandat à l’organisation de prendre des mesures décisives contre les forces du terrorisme, du radicalisme et du séparatisme. Il dispose d’une structure régionale antiterroriste (RATS) dirigée par Jumakhon Giyosov, un ressortissant tadjik », explique le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU.

« L’OCS avait créé un groupe de contact afghan en 2005, qui a perdu de son élan, mais a été relancé en 2017. Le retrait des forces américaines a réactivé les membres de l’OCS. La Russie, la Chine et le Pakistan négocient activement avec les talibans », dit-il.

Cependant, selon lui, « la dynamique régionale peut impacter les négociations au sein de l’OCS. Le Pakistan, soutenu par la Chine, souhaite que l’Inde reste à l’écart de l’Afghanistan. Il craint que l’Inde ne tente de contenir et d’influencer les forces anti-pakistanaises en Afghanistan. Le projet de connectivité de New Delhi vers l’Afghanistan via Chabahar est également préjudiciable aux projets de Pékin et d’Islamabad dans la région. Le Pakistan chercherait à renverser un tel projet et à travailler avec la Chine pour développer des routes alternatives, ce qui n’était pas possible tant que les forces américaines n’étaient pas là.

« On peut s’attendre à un projet de connectivité Chine-Pakistan-Afghanistan très bientôt. Pékin ferait tout son possible pour étendre son influence à Kaboul afin de réduire le soutien éventuel des talibans aux Ouïghours dans sa province du Xinjiang.

Selon le professeur Rajan, « L’une des difficultés des négociations sur l’Afghanistan est qu’il y a trop de parties prenantes et plusieurs forums de dialogue. Les États-Unis entretiennent un dialogue à Doha, la Russie a lancé un format de troïka étendu et la Turquie dirige la conférence « Heart of Asia », tandis que le Pakistan et la Chine ont leurs propres conférences. »

« La Russie n’a pas encore confirmé la participation de l’Inde au format élargi de la troïka. L’envoyé spécial du président Vladimir Poutine pour l’Afghanistan, Zamir Kabulov, aurait déclaré que « l’Inde ne peut pas rejoindre le groupe car elle n’a aucune influence sur les talibans ». Bien que cela puisse être en partie vrai, il n’en reste pas moins que les talibans eux-mêmes ne sont pas un groupe homogène. La stabilité régionale nécessiterait des négociations non seulement avec les talibans mais avec plusieurs autres parties prenantes, où l’Inde peut jouer un rôle constructif. Les intérêts de sécurité de l’Inde dans la région sont similaires à ceux de la Russie et de l’Iran. Cela doit faire partie de tout processus de dialogue et ne peut pas laisser une région importante lui échapper », estime le professeur Rajan.

En conclusion, il déclare : « Le succès de la diplomatie indienne dépendrait de sa capacité à défendre fermement sa cause dans les processus de dialogue en cours au sein de l’OCS et de la troïka élargie.

