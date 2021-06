Réunion d’examen : le ministre des Finances demande aux États et aux compagnies d’assurance d’accélérer le règlement des réclamations dans le cadre de programmes clés

Des règlements de sinistres plus rapides ont pris une plus grande importance ces derniers mois, étant donné la férocité de la pandémie qui a fait 3,44 lakh de vies dans le pays.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a demandé samedi aux compagnies d’assurance d’accélérer le règlement des réclamations dans le cadre de programmes clés. Elle a également demandé aux États de prendre en charge les réclamations Covid des agents de santé en priorité et d’utiliser au maximum un mécanisme simplifié qui a été mis en place.

Lors d’une réunion virtuelle avec les chefs des assureurs publics et privés, le ministre a déclaré que 1,2 lakh de réclamations s’élevant à 2 403 crores de roupies avaient été payées aux bénéficiaires du Premier ministre Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) à un taux d’élimination de 99% depuis que la pandémie a commencé à se propager ses tentacules en avril 2020.

Sous le Premier ministre Suraksha Bima Yojana (PMSBY), 82 660 réclamations d’une valeur de Rs 1 629 crore ont été réglées au 31 mai.

Le PMJJBY et le PMSBY ont été lancés en 2015 pour fournir des couvertures d’assurance vie et accident, respectivement, de Rs 2 lakh chacun aux bénéficiaires pour une prime annuelle de seulement Rs 330 et Rs 12, respectivement. Au 5 mai, le nombre total d’inscriptions s’élevait à 23,37 crore sous le PMSBY et à 10,33 crore sous le PMJJBY.

Lors d’un examen du régime d’assurance Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) pour les agents de santé luttant contre la pandémie, le ministre a observé que seules 419 réclamations d’un montant de Rs 209,5 crore ont été payées jusqu’à présent dans le cadre de ce régime (déposées sur le compte de leurs candidats ).

Pour résoudre le problème du retard d’une partie des États dans l’envoi de documents, Sitharaman a déclaré qu’un nouveau système a été mis en place selon lequel un simple certificat du magistrat de district et approuvé par l’autorité sanitaire de l’État nodal suffira pour traiter ces demandes.

Sitharaman a également souligné l’importance de rationaliser le processus et les exigences en matière de documentation dans le cadre des programmes afin que les réclamations soient versées rapidement, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

