Réunion d’examen : le ministre des Finances demande aux ministères et aux CPSE d’accélérer les investissements pour stimuler la croissance

Au cours de la réunion, les plans de dépenses en capital de divers ministères et des CPSE connexes, l’état de mise en œuvre des annonces budgétaires et les mesures visant à accélérer les investissements dans les infrastructures ont été discutés, selon un communiqué du ministère des Finances.

Vendredi, la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a demandé à divers ministères de « débuter » leurs dépenses en capital pour stimuler la croissance, alors qu’elle examinait l’avancement des projets d’infrastructure clés ainsi que le rythme des investissements avec les hauts responsables du gouvernement et du PSU.

Au milieu de nouveaux appels à la relance de la demande, le ministre a également demandé aux entreprises du secteur public de faire leur part pour augmenter les investissements, soulignant que des investissements accrus seront essentiels pour revitaliser l’économie au lendemain de la pandémie.

Les premières indications de la performance des investissements par les entreprises du secteur public central (CPSE) les plus importantes du secteur de l’énergie indiquent qu’elles ont pris un bon départ en 2021-2022. Parmi eux, une douzaine dans le secteur pétrolier et gazier a enregistré un capex de Rs 5 610 crore en avril, soit une augmentation de 25% par rapport à l’année précédente.

Le gouvernement a budgété des dépenses en capital à Rs 5,45 crore lakh pour l’exercice 22, ce qui est 26,2 % plus élevé que l’estimation révisée de l’exercice 21 et 34,5 % plus élevé que l’estimation budgétaire (BE) pour le dernier exercice. En revanche, à Rs 29,3 lakh crore, le BE des dépenses de recettes pour l’exercice 22 est inférieur de 3 % au RE de l’exercice 21 et de 11,4 % supérieur au BE du dernier exercice.

L’examen est intervenu un jour où la banque centrale a réduit ses prévisions de croissance pour l’exercice 22 pour le pays à 9,5% contre 10,5% prévu en avril, en tenant compte des dommages causés par la deuxième vague pandémique qui a forcé certains États à annoncer des fermetures localisées. Plusieurs agences ont réduit leurs prévisions de croissance pour l’exercice 22 pour l’Inde de quatre points de pourcentage à 8-10%.

Il s’agissait de la quatrième réunion d’examen de ce type organisée par le ministre des Finances avec divers ministères et départements et la deuxième d’une série de réunions prévues pour la feuille de route des infrastructures après la présentation du budget pour l’exercice 22.

Sitharaman a ordonné à divers ministères d’augmenter les dépenses sur les grands projets pour s’assurer que la réalisation est proportionnée aux délais. Elle leur a également demandé de procéder à des examens réguliers des projets sectoriels avec les États concernés.

Le ministre s’est également concentré sur les dépenses d’infrastructure en suspens par les gouvernements des États et le secteur privé. L’examen a également porté sur les dépenses publiques au moyen de ressources extrabudgétaires. Les ministères, a-t-elle précisé, doivent travailler activement à obtenir des projets financés par une structuration innovante ainsi que des financements et apporter tout leur soutien au secteur privé pour soutenir les dépenses d’infrastructure. Les ministères doivent également explorer le mode PPP pour des projets viables. Elle a également demandé à divers ministères, départements et CPSE d’assurer un apurement rapide des cotisations des MPME pour les aider à faire face à l’impact de la pandémie et à stimuler les investissements.

La réunion a réuni les hauts fonctionnaires des ministères des finances, des départements des entreprises publiques et de l’électricité, le président du Conseil des chemins de fer et les chefs des CPSE affiliés aux ministères de l’électricité et des chemins de fer.

