Réunion du 17 septembre : le Conseil décidera de l’aide de la TPS aux États au-delà de juin 2022

La session de Lucknow, qui sera la première réunion physique du Conseil après une interruption de près d’un an et demi, examinera également si les concessions de TPS pour divers médicaments Covid et équipements médicaux connexes, qui doivent être valable jusqu’au 30 septembre, devrait être prolongée.

Le Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS) se réunira à Lucknow le 17 septembre pour régler la question vexatoire de savoir si et comment compenser les États pour tout « manque à gagner » au-delà de juin 2022, date à laquelle le mécanisme actuel est censé prendre fin.

Selon des sources, le tout-puissant Conseil de l’État du Centre délibérera également sur les moyens d’augmenter les revenus, sachant que le taux moyen de la TPS étant bien inférieur au taux des impôts assortis qui ont été remplacés par l’impôt indirect global, est l’un des raison pour laquelle la TPS n’a pas généré la croissance des revenus prévue.

Les sources ont déclaré que le Conseil débattra probablement de la ” rationalisation ” de la correction des taux de la TPS et de l’inversion des structures de droits. Le durcissement des mesures anti-évasion est également à l’ordre du jour, car de telles initiatives, y compris les mesures prises pour briser les rackets accaparant les crédits d’impôt indus, ont en effet porté leurs fruits (malgré la tourmente économique, les recettes de la TPS ont franchi la barre des 1 lakh-crore de roupies pour plusieurs mois d’affilée jusqu’en août 2021 (sauf en juin).

Le ministère des Finances de l’Union présentera divers scénarios possibles aux ministres des Finances des États concernant le mécanisme de compensation avec les avantages et les inconvénients de chacun. Les États dirigés par l’opposition ont exigé que le mécanisme d’indemnisation garanti soit maintenu pendant encore cinq ans à compter de juin 2022.

«Beaucoup de choses ont été réinitialisées en raison de deux années de risque macro-économique inattendu et d’échec. Je me joins à d’autres États dans l’idée que la période d’indemnisation devrait être prolongée », a récemment déclaré le ministre des Finances du Tamil Nadu, Palanivel Thiaga Rajan.

Les représentants du gouvernement de l’Union sont d’avis que la dépendance à l’égard de la taxe ou des emprunts pour combler le manque à gagner pourrait ne pas être la bonne voie à suivre. Le secrétaire au revenu de l’Union, Tarun Bajaj, a récemment déclaré qu’une réflexion originale était nécessaire pour augmenter les revenus.

Il faudra deux ou trois ans pour rembourser le crore de Rs 1,1 lakh déjà emprunté par le Centre au cours de l’exercice 21 pour combler le déficit des fonds de cess désignés et un autre d’environ 1,58 crore de lakh de Rs doit être emprunté au cours de l’exercice 22, pour compenser les États pour le manque à gagner. en revenus de TPS assurés. Ces prêts doivent être remboursés via le produit de la cession. Les arrêts sur les biens d’inaptitude sont utilisés pour compenser les États pour le manque à gagner par rapport à la croissance annuelle garantie de 14 %. Une extension du mécanisme de compensation garanti pourrait conduire à de nouveaux emprunts, créant des passifs supplémentaires nécessitant l’imposition d’une taxe sur des périodes beaucoup plus longues, une augmentation des taux de taxe et/ou l’imposition de taxes sur davantage de biens.

Le problème fondamental réside dans les infirmités structurelles de la TPS telle qu’elle a été introduite en juillet 2017. Les carburants automobiles, l’alcool pour la consommation humaine et divers autres articles ont été exclus du régime. Alors que le taux moyen pondéré était nettement inférieur au taux de revenu neutre estimé à 15,3 % au départ, une série de réductions de taux par le Conseil de la TPS, y compris celles visant à stimuler la consommation et à ralentir la croissance économique, et l’échec à colmater les fuites de revenus, creusé l’écart. Le taux moyen pondéré de la TPS est actuellement estimé à environ 11,5%.

Auparavant, le panel d’ajustement du Conseil avait recommandé la poursuite du processus de correction des structures tarifaires inversées qui ont entamé les recettes du gouvernement. La proposition de corriger les inversions des taux de la TPS sur les chaussures, les vêtements et les tissus de confection et leurs intrants tels que les fibres et les fils synthétiques serait probablement adoptée.

Le ministre des Finances du Pendjab, Manpreet Singh Badal, avait précédemment suggéré d’harmoniser les taux d’imposition et les exonérations fiscales afin d’éliminer les possibilités d’évasion fiscale et de simplifier la chaîne des crédits d’impôt. Badal avait également déclaré que les discussions au sein du Conseil de la TPS devraient avoir lieu sur le plancher et la fourchette de taux dans lesquels les États pourraient être autorisés à fixer leurs taux de SGST respectifs après juin 2022.

Le 26 mai, un groupe de ministres (GoM), dirigé par le ministre des Finances d’Odisha, Niranjan Pujari, a été mis en place pour examiner la faisabilité de percevoir la TPS sur des produits tels que le pan masala et le gutkha sur la base de la capacité de fabrication installée, plutôt que de la réelle production/vente pour lutter contre l’évasion fiscale.

Le Conseil de la TPS examinera également la perception de la TPS. Les perceptions brutes de la TPS se sont élevées à Rs 1,12 crore lakh en août (principalement les transactions de juillet), en hausse de 30% sur un an mais en baisse de 3,8% sur le mois, signalant une reprise économique en cours mais suggérant que les activités ne reprennent pas uniformément dans tous les secteurs. Les perceptions de la TPS, après avoir affiché au-dessus de Rs 1 lakh-crore pendant huit mois consécutifs, étaient tombées en dessous de Rs 1 lakh crore en juin 2021 en raison de la deuxième vague de Covid-19.

Une surveillance plus étroite contre la fausse facturation, une analyse approfondie des données utilisant des données provenant de sources multiples, notamment la TPS, l’impôt sur le revenu et les systèmes informatiques douaniers, ainsi qu’une administration fiscale efficace ont également contribué à l’augmentation constante des recettes fiscales au cours des derniers mois. Les autorités de la TPS ont enregistré environ 8 000 cas impliquant de faux ITC de plus de 35 000 crores de roupies rien qu’au cours de l’exercice 21.