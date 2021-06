Réunion du Jammu-et-Cachemire : du Congrès à l’Alliance Gupkar – Qui a dit quoi avant la réunion cruciale avec le Premier ministre Modi

in

Le Premier ministre Narendra Modi rencontrera aujourd’hui les principaux dirigeants politiques du Jammu-et-Cachemire dans le cadre de ce qui est la première initiative du Centre depuis la suppression de l’article 370 et la division du Jammu-et-Cachemire en deux territoires de l’Union en 2019. Tous les invités à la réunion ont confirmé leur participation et sont arrivés à Delhi pour la réunion d’aujourd’hui. La réunion aura lieu aujourd’hui à 15 heures. Avant la réunion cruciale d’aujourd’hui, voici un aperçu de qui a dit quoi avant la réunion :

L’Alliance des peuples pour la déclaration de Gupkar, une union de différents partis politiques, souhaitait que le gouvernement rétablisse le statut d’avant août, qui comprend le statut d’État et l’article 370. MY Tarigami, le porte-parole en chef de l’Alliance de Gupkar, a déclaré que les dirigeants chercheraient quelque chose qui leur appartienne. . Il a dit que les dirigeants chercheront tout ce qui est possible dans la constitution indienne.

Le parti du Congrès, qui s’est d’abord opposé à la suppression de l’article 370, a déclaré qu’il souhaitait le rétablissement de la pleine souveraineté du Jammu-et-Cachemire. Le haut dirigeant du Congrès et ancien chef de l’opposition au Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad, a déclaré que la demande d’un État à part entière sera en tête de l’ordre du jour du parti du Congrès. Le député de Rajya Sabha et chef du Congrès, P Chidambaram, s’est également adressé à Twitter pour dire que le Congrès doit faire pression pour le statut d’État à part entière du Jammu-et-Cachemire.

La Conférence des peuples du Jammu-et-Cachemire, formée par l’ancien homme politique indépendantiste devenu Sajjad Gani Lone, a apprécié l’initiative du Premier ministre et a espéré que la réunion se transforme en quelque chose de plus important facilitant la restauration de la démocratie dans le territoire de l’Union. Le porte-parole du parti a déclaré qu’un nouveau contrat social était nécessaire entre les habitants du Jammu-et-Cachemire et de New Delhi.

Le Parti Jammu-et-Cachemire Apni, qui a critiqué le Centre pour ne pas l’avoir invité à la réunion, a déclaré qu’il espérait une solution à partir de la réunion. “En tant que représentant de J&K, nous sommes fermement convaincus que nos problèmes seront résolus par New Delhi, et non par Islamabad, Washington ou Londres”, a déclaré Altaf Bukhari du J&K Apni Party.

Bukhari a déclaré que le Premier ministre avait lancé un processus le 14 mars 2020, lorsqu’une délégation du Parti Apni l’a rencontré et qu’il a maintenant convoqué une réunion de tous les partis. « Le Premier ministre devrait trouver un moyen d’apaiser la douleur causée par l’abrogation de l’article 370. L’État de J&K devrait être rétabli, l’institution démocratique devrait être restaurée et des élections devraient avoir lieu », a déclaré Bukhari.

Pendant ce temps, des membres du Front Dogra ont organisé aujourd’hui une manifestation contre le chef du Parti démocratique du peuple, Mehbooba Mufti, à Jammu. « Cette protestation est contre la déclaration de Mufti qu’elle a faite après la réunion de Gupkar selon laquelle le Pakistan est partie prenante dans la question du Cachemire. Elle devrait être mise derrière les barreaux », a déclaré un manifestant.

Notamment, Mufti avait fait des déclarations controversées depuis l’abrogation de l’article 370 et elle a même déclaré qu’elle ne hisserait pas le drapeau tricolore à moins qu’ils ne soient autorisés à hisser le drapeau du Jammu-et-Cachemire.

