Réunion du PM Modi sur le Cachemire : la première étape d’un long voyage

Certains analystes pensent que Modi a pris cette mesure davantage en raison de considérations géopolitiques dans le voisinage de l’Inde que de préoccupations intérieures. (Source de la photo : IE)

Par Farooq Wani

« Un voyage de mille milles commence par un seul pas »

-Lao Tseu,

La réunion très attendue entre les politiciens du Jammu-et-Cachemire et une équipe de haut niveau du ministre de l’Intérieur de l’Union dirigée par le centre, Amit Shah, ainsi que le Premier ministre Narendra Modi, interagissant également avec les participants, a finalement eu lieu. Cette réunion, qui vise à mettre le cap sur le processus politique dans la région, a réuni 14 dirigeants (dont quatre anciens ministres en chef) appartenant aux huit partis politiques de J&K participants. Les pessimistes qui avaient soutenu que cette réunion serait acceptée par la plupart des politiciens de J&K se sont donc trompés.

Étant donné que les principaux partis politiques de J&K s’étaient réunis et avaient pris conjointement une position ferme contre l’abrogation de l’article 370, les craintes qu’ils ne soient pas très désireux de discuter de quoi que ce soit avec le centre à moins que l’article 370 ne soit rétabli n’étaient pas sans fondement. En outre, étant donné que la plupart des hommes politiques de haut rang avaient été placés en détention pendant des périodes variables après l’abrogation de l’article 370 pour empêcher les manifestations et la perturbation de la routine publique normale, beaucoup étaient d’avis que les dirigeants incarcérés pouvaient avoir une rancune personnelle contre centre et éviter ainsi cette rencontre en signe de protestation.

Au cours de la réunion marathon de trois heures et demie avec les dirigeants politiques de J&K, le Premier ministre a parlé de la suppression de « Dilli ki Doori » ainsi que de « Dil Ki Doori » et a assuré le ferme engagement de son gouvernement à restaurer le plein état de J&K au moment opportun. Lors de la réunion, il a également été décidé que le lieutenant-gouverneur de J&K, Manoj Sinha, mettrait en place un comité chargé d’examiner les cas de prisonniers politiques toujours en détention et d’identifier ceux qui devaient être libérés.

Les dirigeants du Cachemire réclament depuis longtemps le rétablissement de leur semi-autonomie et la tenue d’élections, mais New Delhi travaille au réajustement de certaines assemblées et circonscriptions parlementaires dans le cadre d’un processus connu sous le nom de « délimitation ». Ainsi, le centre doit faire des heures supplémentaires sur l’exercice de délimitation afin que la demande réelle de presque tous les partis traditionnels d’accélérer les élections soit satisfaite, car en fin de compte, c’est un gouvernement élu qui peut donner toute sa force à la trajectoire de développement de J&K.

Cependant, alors que la participation était impressionnante, malheureusement, la réunion de tous les partis s’est avérée être beaucoup de bruit pour rien, car plutôt que d’aborder des questions pour améliorer la qualité de vie des gens, ces politiciens sont plus soucieux d’augmenter leur vote banques en jouant à la galerie. Par exemple, plutôt que de parler de problèmes de développement et de création d’emplois, Mme Mehbooba est complètement fausse en disant que lorsque les États-Unis peuvent parler aux talibans, pourquoi l’Inde ne peut-elle pas parler aux séparatistes et au Pakistan ? Quand Islamabad a catégoriquement exclu tout dialogue avec New Delhi, il est évident que le chef du PDP a soulevé cette question sans rapport et peu pratique pour regagner sa popularité parmi ceux du Sud Cachemire qui soutiennent l’idéologie pro-séparatiste

Ainsi, alors qu’il est clair que les politiciens de J&K ont été obligés d’assister à cette réunion afin de rester pertinents dans la politique de la Vallée, New Delhi était-elle également obligée de convoquer cette réunion ? La demande de l’administration Biden au début du mois exhortant New Delhi à prendre des mesures pour rétablir la normalité et le désir du centre d’envoyer un message à la communauté mondiale selon lequel tout allait bien au Jammu-et-Cachemire pourraient-ils être le catalyseur de cette réunion ? Certains experts disent que la bonhomie de la Chine avec Islamabad, le bras de fer militaire avec Pékin et la pression de Washington peuvent tous être des considérations pour que New Delhi organise cette réunion cruciale.

« Étant donné que l’Inde a une menace réelle en Chine sur la ligne de contrôle réel, la frontière contestée entre les deux pays, un tel engagement avec les partis politiques du Cachemire pourrait être une tentative de resserrer les rangs entre tous les acteurs politiques et de présenter un front uni contre le Menace chinoise.

Certains analystes pensent que Modi a pris cette mesure davantage en raison de considérations géopolitiques dans le voisinage de l’Inde que de préoccupations intérieures. Si tel est le cas, alors New Delhi a atteint ses objectifs – honnêtement et carrément, tandis que le Pakistan, qui était autrefois le champion de « l’autodétermination », lutte maintenant pour le rétablissement de l’article 370 – ce qui n’arrivera jamais. Islamabad a donc raté le bus !

Le rétablissement de la normalité sera également important car il y a un autre défi imminent pour New Delhi à J&K – la montée attendue des talibans en Afghanistan après le retrait de l’armée américaine, qui devrait être achevé d’ici septembre de cette année. L’Inde souhaite des relations normales avec tous nos voisins, y compris le Pakistan et sa volonté d’observer le cessez-le-feu le long de la LdC le prouve.

Ainsi, même si l’on peut dire qu’il incombe à New Delhi de normaliser les relations indo-pakistanaises, la réalité est que c’est Islamabad qui doit s’efforcer de créer une atmosphère propice en prenant des mesures crédibles, vérifiables et irréversibles pour garantir que tout territoire sous son contrôle n’est en aucun cas utilisé pour le militantisme transfrontalier contre l’Inde. Cependant, étant donné que mettre fin à la guerre par procuration au J&K ne convient pas à l’armée pakistanaise, cela ne permettra jamais à la paix de régner dans la vallée. Le leader séparatiste et ancien secrétaire de la conférence Hurriyat, le Dr Ghlum Mohmmad Hubbi, qui était un proche collaborateur de feu Abdul Ghani Lone, a déclaré à l’auteur que le système politique et l’armée du Pakistan ne sont jamais sérieux pour résoudre l’épineuse question du Cachemire.

Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en annonçant au parlement que le statut d’État à part entière de J&K serait « rétabli au moment opportun », le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a pris un engagement que le gouvernement indien devrait honorer. En outre, puisqu’il a également déclaré lors de la réunion que l’exercice de délimitation et les élections pacifiques sont des étapes importantes dans la restauration de l’État du Jammu-et-Cachemire et « Nous nous engageons à assurer le développement global de J&K, il n’y a aucune raison pour Cachemire à perdre espoir.

Après avoir parlé à de nombreux Cachemiris appartenant à toutes les couches de la société, l’auteur a conclu que la majorité des personnes contactées étaient fermement convaincues que même si aucune décision majeure n’a été prise, cette réunion en elle-même est un geste très important. Par conséquent, New Delhi doit prendre des mesures appropriées et opportunes pour s’assurer que la foi que le public de J&K a reposée sur le centre ne soit pas trahie.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé et analyste politique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.