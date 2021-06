Réunion du prince William et de Harry ON: Duke ne sautera pas le dévoilement de la statue maintenant sa fille née | Royale | Nouvelles

Depuis lors, la firme a de nouveau été critiquée par Harry après avoir déclaré ne pas se sentir soutenu par eux dans sa série Apple TV + sur la santé mentale avec Oprah.

Dans la perspective des retrouvailles, un commentateur royal a affirmé que cela pourrait poser un défi “cauchemardesque” aux assistants du palais qui voudront minimiser les tensions entre les deux frères.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk: “Le monde regardera le dévoilement en juillet, mais le gérer avec Harry aussi franc qu’il l’est actuellement, pourrait être cauchemardesque.”

Il a ajouté: “L’attaque du prince Harry contre son éducation et son affirmation selon laquelle la famille royale n’a pas répondu aux préoccupations concernant sa santé mentale et celle de Meghan, réalisée sur The Me You Can’t See, une série en cinq parties sur la santé mentale réalisée avec Oprah Winfrey , est extrêmement dommageable.

“Il parle de vouloir ‘la réconciliation et la guérison’.”