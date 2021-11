Réunion d’un panel parlementaire sur la crypto : un consensus se dégage sur la réglementation de la crypto-monnaie en Inde

Le Premier ministre Narendra Modi avait également présidé samedi dernier une réunion sur la crypto-monnaie pour examiner les préoccupations concernant l’utilisation des monnaies numériques pour des activités illégales. (Image: Pixabay)

La réunion entre les parties prenantes de l’écosystème indien de la crypto-monnaie et la commission parlementaire permanente des finances présidée par le député du BJP et l’ancien ministre de l’Union Jayant Sinha s’est terminée lundi par un consensus sur le fait qu’il devrait y avoir une réglementation autour du marché de la crypto-monnaie, ont déclaré des sources à Financial Express Online. « Il y avait un consensus général parmi les députés sur le fait qu’il devrait y avoir une réglementation au lieu de l’interdire. Maintenant, il y a deux façons de le voir. Soit 90 pour cent sont interdits et 10 pour cent sont autorisés ou vice versa. C’est la discussion de compromis qui est en suspens. Et pour cela, nous devons procéder point par point », a déclaré une source.

Étaient présents à la réunion des experts de Blockchain et Crypto Assets Council (BACC), des principaux échanges cryptographiques, IIM Ahmedabad, des chambres de l’industrie et autres. Les membres du comité ont également souligné les annonces cryptographiques apparues dans les journaux et les sites Web d’information dans un passé récent pour faire part de leurs inquiétudes quant à la sécurité des investissements effectués par les utilisateurs de cryptographie.

«La discussion a porté sur un éventail de choses, allant du besoin de réglementation aux préoccupations soulevées par RBI en passant par les publicités trompeuses qui doivent être contrôlées et plus encore. La réunion visait davantage à entendre l’industrie et à exprimer des préoccupations sur la manière dont des questions telles que la manière dont les devises peuvent être traitées, la protection des investisseurs et la manière dont les acteurs marginaux peuvent être supprimés, etc. », a déclaré une autre source.

Lisez aussi: L’or devient la crypto du pauvre, déclare le responsable de la recherche énergétique de Goldman Sachs

« Le gouvernement est très clair sur le fait qu’il doit faire quelque chose avant la session budgétaire. Cela signifie qu’il essaierait de conclure quelque chose lors de la session d’hiver », a ajouté la première source. La facture crypto est toujours sur les cartes pour le gouvernement. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré en août de cette année que l’approbation du Cabinet était attendue sur le projet de loi sur la crypto-monnaie.

Le Premier ministre Narendra Modi avait également présidé samedi dernier une réunion sur la crypto-monnaie pour examiner les préoccupations concernant l’utilisation de monnaies numériques pour des activités illégales telles que le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent, etc. Les réunions ont également eu lieu à la suite de la mise en garde de RBI contre les crypto-monnaies. Selon un rapport de la PTI, le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré mercredi lors d’un événement: «Les crypto-monnaies sont une grave préoccupation pour la RBI du point de vue de la stabilité macroéconomique et financière. Le gouvernement étudie activement la question et prendra une décision. Mais en tant que banquier central, nous avons de sérieuses inquiétudes à ce sujet et nous l’avons signalé à plusieurs reprises. »

Das avait également fait part à plusieurs reprises au gouvernement de ses préoccupations concernant les crypto-monnaies. En mars 2020, la Cour suprême avait annulé la circulaire d’avril 2018 de la RBI interdisant aux banques et aux institutions financières de fournir des services liés aux crypto-monnaies.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.