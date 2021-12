Réunion d’urgence pour Covid-19 au Premier ministre

17/12/2021 à 19:08 CET

La Première ligue est toujours embourbé dans le chaos causé par la nouvelle vague de positifs pour le Covid-19. Jusqu’à aujourd’hui, cinq des dix matchs de la session du week-end ont été suspendus. Il n’est pas exclu que d’autres arrivent, en fonction de l’évolution des résultats. La seule certitude en Angleterre pour le moment, c’est que la ligue et les clubs ont été contraints de s’organiser une réunion d’urgence.

Le championnat anglais a confirmé que ce lundi il y aura une réunion avec les entraîneurs et des représentants de tous les clubs du Premier. Pour l’instant, il existe plusieurs courants d’opinion sur ce qu’il faut faire. Le directeur de Brentford, Thomas Franck, était favorable à la suspension de la compétition : « Reporter cette semaine ainsi que le prochain match de la Coupe Carabao nous donnerait à tous plusieurs jours pour nettoyer les installations et briser la chaîne des contagions & rdquor ;. D’un autre côté, Jürgen Klopp Il a déclaré que s’arrêter net ne semblait pas être la meilleure voie à suivre : « Je ne suis pas contre, mais je n’en vois pas le bénéfice à 100 %. En s’arrêtant deux semaines, nous manquions cinq ou six matchs. Quand les jouerons-nous ? & Rdquor ;.

La situation n’est pas simple, car les taux d’infection continuent de croître. Mercredi dernier, Manchester United Il n’y avait que sept joueurs de l’équipe première disponibles, dont des positifs au Covid-19 et des blessés. Jeudi, Liverpool s’est retrouvé sans Van Dijk, Fabinho et Curtis Jones. Le même jour, à Chelsea, Romelu lukaku il a également été testé positif. Et vendredi, la conférence de presse de Manchester City a été annulée. Pep Guardiola après que l’entraîneur catalan a donné un « peu concluant & rdquor; dans un essai.

Arsenal visite Bielsa

Malgré ce contexte, le championnat anglais a encore plusieurs matchs en jeu. Le point culminant de la journée de samedi sera sans aucun doute celui face à Leeds United et Arsenal. Les de Marcelo Bielsa Ils tenteront de se remettre du douloureux 7-0 concédé contre City avec la visite des Gunners, qui après deux victoires consécutives contre Southampton et West Ham se sont installés dans le top-4 du classement.