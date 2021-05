Réunion internationale d’athlétisme | Peleteiro et Cienfuegos, têtes d’affiche à Andújar

21/05/2021 à 12:08 CEST

Le vénézuélien Yulimar Rojas, Le polonais Pawel Fajdek, l’Éthiopien Genzebe Dibaba et l’espagnol Javier Cienfuegos Oui Ana Peleteiro seront les stars qui participeront demain à la Rencontre avec Jaén Paraíso Interior, qui sera joué dans Andújar (Jaén) et revient après la pause de 2020 en raison de la pandémie.

Le test est encadré dans le Bronze du circuit continental d’athlétisme mondial, qui sont organisées conjointement par le Conseil provincial, la Fédération royale espagnole d’athlétisme et le conseil municipal d’Andújar, même si elles se dérouleront à huis clos sur recommandation des autorités sanitaires.

L’édition de cette année a toutes les incitations à réussir, car en plus d’accorder des points aux participants pour pouvoir assister aux Jeux de Tokyo l’été prochain, ce sera pour les athlètes espagnols la dernière occasion de briller avant le Championnat d’Europe des Équipes Nationales, qui se jouera au stade de Silésie, à Chorzów (Pologne), les 29 et 30 mai.

Pour cette raison, la participation des meilleurs spécialistes nationaux est attendue, qui devront travailler dur à Andújar pour peaufiner la configuration de l’un des grands événements de la saison.

Yulimar Rojas, double championne du monde, revient sur l’étape où le 6 septembre 2019 elle a réalisé le deuxième meilleur record de tous les temps en triple saut extérieur avec un saut de 15,41 mètres et n’était qu’à 9 centimètres du record du monde de l’Ukrainien Inessa Cravets; et en 2020 à Madrid, il a réalisé 15,43 sur la piste en salle.

La Vénézuélienne a pour défi de remporter son premier titre olympique après l’argent obtenu à Rio de Janeiro 2016 et sur les terres de Jaén, elle aura d’importants rivaux.

C’est ainsi que les Israéliens se démarquent Hanna Knyazyeva-Minenko, finaliste mondial en 2015, le Brésilien Nubie s’envole, le détenteur du record allemand Kristin Gierisch, Champion d’Europe en salle en 2017 et vice-champion du monde également cette année-là et le lituanien Diana Zagainova, Championne d’Europe U23 en 2019.

De plus, il y aura les trois meilleurs triplistes espagnols du moment: le médaillé international et champion d’Europe sur piste en salle en 2019 et finaliste en 2021. Ana Peleteiro, Patricia sarrapio et la jeune femme Tessy Ebosele.

Un autre des tests phares à Andújar sera le marteau des hommes avec la présence du pôle Pawel Fajdek, quadruple Champion du Monde (2013 à 2019). Avec lui, il y aura un autre Polonais de la même génération, Wojciech Nowicki, actuel champion d’Europe, un titre qu’il a obtenu en 2018 et trois bronzes de la Coupe du monde, et le Français Quentin bigot, finaliste mondial en 2019.

Du côté espagnol, ils seront Javier Cienfuegos, qui revient à Andújar, où en 2019 il a clôturé une saison avec quatre records nationaux, le dernier avec 79,38 mètres; le jiennense Alberto Gonzalez, qui est récemment revenu à la compétition après une année passée marquée par des blessures et le Catalan Pedro José Martin, qui a déjà lancé 72,88 mètres cette année.

L’Éthiopien Genzebe Dibaba C’est une autre des stars incontestées de l’événement et à Andújar, il courra le 5000 mètres, bien qu’au milieu, c’est là où il a ses plus grands succès avec 5 titres mondiaux en piste en salle et un en plein air, en dehors du monde actuellement propriétaire. enregistre en intérieur 1 500 milles, 2 000, 3 000 m, 2 milles et 5 000.

Dibaba demain aura un rival important dans le suédois Meraf Batha, qui était le champion d’Europe sur cette distance en 2014 et, du côté espagnol, souligne la présence stellaire de Celia Anton, Médaillé de bronze européen des moins de 23 ans il y a deux ans en Suède, leader espagnol de l’année Blanca Fernandez de la Granja et le double champion absolu d’Espagne Maitane Melero.

Le 1500 masculin est très ouvert avec un large éventail d’athlètes qui peuvent remporter la victoire et la liste restreinte des Espagnols le mène par des marques personnelles Enrique Herreros (3: 38,81), Abderrahman El Khayami (3: 38.84) et Sergio Paniagua (3: 38,92). Une attention particulière mérite ce que trois purs huitcentistes aiment Mariano Garcia (3: 41,99), Álvaro de Arriba (3: 59.37) à ses débuts en extérieur et Pablo Sánchez-Valladares (3: 45,37).

Le poids des hommes salue le grand attrait de revoir le pôle en action Konrad Bukowiecki, Champion d’Europe du toit en 2017, qui fera ses débuts estivaux contre des lanceurs de la stature portugaise Tsanko Arnaudov, Médaillé de bronze européen, déjà quatrième il y a deux ans à Andújar avec 19,80m, le Bosniaque Mesud Pezer et l’espagnol Tobalina, champion d’Espagne et qui vient de lancer 20.06 il y a quelques jours, et Jose Angel Pinedo.

Les 3000 obstacles sont un autre des tests à ne pas manquer lors de la rencontre et le grand favori est le Kenyan Nicolas Bett, tandis que du côté espagnol, ils se démarquent Sébastien Martos, Ibrahim Chakir Oui Andreu Blanes.