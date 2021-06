Réunion KUWTK: Scott aborde la nouvelle relation de Kourtney

Interrogé par l’hôte Andy Cohen s’il approuvait, Disick a répondu qu’il l’avait fait, ajoutant: “Je pense que si vous aimez vraiment quelqu’un, vous voulez qu’il soit heureux quoi qu’il arrive. Alors je lui donne la bénédiction d’être heureuse.

Disick, 38 ans, a trois enfants avec Kourtney, 42 ans, et une grande partie de leur relation de 10 ans a été documentée dans l’émission de télé-réalité de la famille Keeping Up With The Kardashians.

Kourtney, qui s’est séparé de Disick en 2015 à la suite de ses problèmes de dépendance, a également salué sa relation avec l’influenceuse Amelia Gray Hamlin, 20 ans.

Elle a dit: “Oui, celui qui le rendrait heureux, je lui donnerais ma bénédiction.”

Disick était auparavant également en couple avec la fille de Lionel Richie, Sofia, 22 ans.

S’exprimant sur le sujet des rencontres avec des femmes plus jeunes, il a déclaré: “Tout le monde se trompe, je recherche des jeunes filles. Je ne sors pas à la recherche de jeunes filles – elles sont attirées par moi, parce que j’ai l’air jeune.

Lui et Kourtney ont également convenu qu’ils seraient peut-être restés ensemble sans ses problèmes de toxicomanie.

La matriarche Kris Jenner, 65 ans, a déclaré qu’elle avait pardonné à Cailtyn, avec qui elle était mariée depuis plus de 20 ans, la façon dont leur séparation avait été gérée.

Et Kendall et Kylie Jenner, les filles de l’ancien couple, ont également évoqué la transition.

«Je ne veux rien de plus que mon père pour vivre sa vérité vous-même, sincèrement, mais je veux dire que c’est une transition. Je pense que nous étions, vous savez, un peu plus jeunes », a déclaré Kylie, 23 ans.

« J’ai toujours une si bonne relation avec mon père. J’aime mon père, mais en grandissant, nous étions très proches de mon père, donc pleurer cette personne était difficile. »

Kendall, 25 ans, a ajouté: “Nous étions des filles à grand papa, donc sortir de cela et ce genre de transition a été définitivement difficile pendant un moment.”

Keeping Up With The Kardashians, qui a été diffusé pour la première fois en 2007, s’est terminé plus tôt ce mois-ci après 20 saisons.

Cela a fait de la famille des stars mondiales, qui ont signé un accord de contenu mondial avec le service de streaming américain Hulu pour leur prochain projet.

Les sœurs – Kim, Kourtney, Khloe, Kendall et Kylie – ont rejoint Disick et leur mère pour terminer la réunion spéciale avec un toast utilisant la nouvelle marque de tequila de Kendall.

Les épisodes des retrouvailles de L’incroyable famille Kardashian sont disponibles au Royaume-Uni sur le service d’abonnement Hayu.