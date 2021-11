Réunion ministérielle de l’OMC : les pourparlers sur les subventions à la pêche pourraient échouer en raison d’un profond fossé

L’Inde estime que les grands subventionneurs (pays de pêche avancés) doivent assumer une plus grande responsabilité dans la suppression de leurs distributions et la réduction des capacités de pêche, conformément aux principes du « pollueur-payeur » et des « responsabilités communes mais différenciées ».

Les négociations en vue d’un accord sur l’abolition des subventions à la pêche pourraient s’étendre au-delà de la prochaine réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui débutera le 30 novembre, à moins que les pays développés et en développement ne modifient leurs positions durcies.

L’Inde et bien d’autres s’opposeront à toute initiative visant à mettre fin aux subventions aux pêcheurs des pays en développement immédiatement ou dans un délai très court, comme le souhaitent les pays développés. New Delhi est favorable à une exemption de 25 ans de l’interdiction des subventions à la surpêche pour les pays en développement qui ne pratiquent pas la pêche hauturière. Dans le même temps, il suggère que les grands subventionneurs abolissent leurs distributions au cours de ces 25 ans, ce qui ouvrira ensuite la voie aux pays en développement pour emboîter le pas.

L’Inde estime que les grands subventionneurs (pays de pêche avancés) doivent assumer une plus grande responsabilité dans la suppression de leurs distributions et la réduction des capacités de pêche, conformément aux principes du « pollueur-payeur » et des « responsabilités communes mais différenciées ».

Des subventions massives, estimées entre 14 et 54 milliards de dollars par an dans le monde et accordées principalement par les grands pays de pêche, ont contribué à la surexploitation des stocks de poissons dans le monde.

La subvention annuelle de la pêche en Inde n’est que d’environ Rs 770 crore, accordée principalement sur des choses comme le carburant et les bateaux, selon une source officielle.

L’Inde souhaite un traitement spécial et différencié pour la plupart des pays en développement au motif qu’il est nécessaire non seulement de protéger les moyens de subsistance des pêcheurs pauvres, mais également de répondre aux préoccupations plus larges en matière de sécurité alimentaire. Un tel traitement offrira également l’espace politique nécessaire pour développer le secteur de la pêche dans ces pays.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, avait souligné en juillet lors d’une réunion de l’OMC que l’Inde était très désireuse de finaliser un accord de pêche, car les subventions somptueuses et irrationnelles et la surpêche de nombreux pays nuisaient aux intérêts de ses pêcheurs et à leurs moyens de subsistance. Mais il souhaite un accord « équilibré » qui réponde aux préoccupations des pays en développement et des pays les moins avancés.

Alors que les économies développées, y compris les États-Unis et l’UE, ont préconisé que tous les pays suppriment les subventions à la pêche liées à la surcapacité et à la surpêche, de nombreux pays en développement ont cherché à être exemptés de telles restrictions pour protéger leurs petits pêcheurs.

Les membres de l’OMC négocient avec acharnement ces derniers mois dans l’espoir qu’un accord sur les subventions à la pêche puisse être conclu lors de la prochaine réunion ministérielle à Genève.

Les négociations en cours visent à trouver des moyens de préserver les stocks mondiaux de poissons, notamment en éliminant les subventions à la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) et en interdisant les distributions qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche. La chute constante des populations de poissons dans le monde en deçà des niveaux durables a rendu plus urgentes les négociations qui se déroulent depuis environ deux décennies maintenant.

Dans une proposition antérieure, l’Inde avait suggéré que l’interdiction des subventions au titre de la surpêche et de la surcapacité soit appliquée aux pays en développement s’ils remplissent quatre critères. Leur revenu national brut par habitant doit être supérieur à 5 000 $ (basé sur le prix constant du dollar de 2010) pendant trois années consécutives ; leur part individuelle dépasse 2 % de la production mondiale annuelle de poissons de capture marins ; ils pratiquent la pêche hauturière; la contribution de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans leur PIB national est inférieure à 10 % pendant trois années consécutives. Cependant, la proposition a suscité l’opposition de nombreux membres, notamment sur le critère du revenu par habitant.

On estime que le secteur de la pêche en Inde fournit des emplois directs à environ 16 millions de pêcheurs et d’agriculteurs et des emplois indirects à environ 32 millions.