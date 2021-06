Réunion multipartite du Premier ministre Modi: le Congrès purifie l’air, omet la mention de la restauration de l’article 370 au Jammu-et-Cachemire

S’adressant à l’Indian Express, Ghulam Nabi Azad a déclaré que la restauration de l’État sera en tête de l’ordre du jour du parti lors de la réunion avec le Premier ministre.

La réunion sans précédent de tous les partis politiques du Jammu-et-Cachemire présidée par le Premier ministre Narendra Modi hier a parlé plus que ce qui a été vu à la caméra sur le parti du Congrès et sa position sur l’article 370. Lorsque le 5 août 2019, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah a déposé le Jammu et le projet de loi sur la réorganisation du Cachemire au Parlement, comme prévu, ce sont le Congrès et les dirigeants de l’État qui se sont opposés à cette décision. S’exprimant à Rajya Sabha, alors chef de l’opposition et haut dirigeant du Congrès, Ghulam Nabi Azad, a qualifié cette décision de meurtre de la constitution et de la démocratie. Azad était visiblement vexé par la suppression de l’article 370 et n’a laissé aucune chance d’attaquer le BJP.

Azad a déclaré que le BJP avait assassiné la constitution ainsi qu’une démocratie en supprimant l’article 370. Il a déclaré que l’article qui accordait un statut spécial au Jammu-et-Cachemire et le liait au pays “a été supprimé sans pitié”. Notamment, les dirigeants du Cachemire ont qualifié l’article 370 de pont entre J&K et l’Inde.

S’exprimant à Rajya Sabha ce jour-là, le membre senior du Congrès P. Chidambaram a déclaré que le gouvernement pense momentanément qu’il a remporté une victoire. Il a déclaré que le premier devoir du gouvernement est de protéger les droits des États. «Je crains sincèrement que vous ne poussiez des milliers de jeunes hommes de cette colonne à rejoindre l’autre colonne de quelques centaines. Si cela arrive, vous regretterez ce jour où vous avez abrogé l’article 370 », avait déclaré Chidambaram.

Récemment, l’ancien ministre en chef du Madhya Pradesh et haut dirigeant du Congrès, Digvijaya Singh, a déclaré lors d’une discussion au Clubhouse que le parti du Congrès réexaminerait la question du rétablissement de l’article 370.

Alors qu’une majorité des chefs de parti se sont prononcés en faveur de l’article 370, seuls quelques chefs de parti ont adopté une position différente, dont le député du Congrès Rajya Sabha et whip en chef Bhubaneshwar Kalita et Janardan Dwivedi. Kalita avait même démissionné de la composition de la Chambre en disant que la position du parti était contre l’humeur de la nation tandis que Dwivedi avait déclaré qu’une “erreur historique” avait été corrigée.

La revendication du sentiment public en faveur de l’abrogation de l’article 370 a forcé le Congrès à repenser et à modifier sa position. L’année dernière, le Congrès a adopté une résolution selon laquelle la décision du 5 août avait de graves conséquences sur l’idée que l’Inde soit une union d’États. Il a changé de ton, passant de l’opposition à l’abrogation à l’opposition au mode d’abrogation. Mais le parti est resté muet chaque fois qu’on lui a demandé de clarifier sa position sur l’article 370.

La semaine dernière, lorsque le Centre a envoyé des invitations à la classe politique du Jammu-et-Cachemire, la réaction du parti du Congrès était encore plus différente de celle adoptée dans la résolution. S’adressant à l’Indian Express, Ghulam Nabi Azad a déclaré que la restauration de l’État serait en tête de l’ordre du jour du parti lors de la réunion avec le Premier ministre. Interrogé sur la position du parti sur l’article 370, Azad a déclaré qu’il était toujours en consultation avec les dirigeants de l’État et qu’il ne serait en mesure de commenter qu’après avoir consulté le haut commandement du parti, l’ancien Premier ministre Manmohan Singh et d’autres hauts dirigeants.

Il a montré qu’il n’y a pas de délai et que la demande de rétablissement de l’article 370 pourrait ne pas venir du Congrès dans un avenir proche.

Lors de la rencontre avec le Premier ministre Modi, Ghulam Nabi Azad a exhorté le gouvernement à rétablir le plein état avant de procéder aux élections. « J’ai également demandé un processus de réhabilitation pour les pandits du Cachemire, la libération des prisonniers politiques et des règles de domicile selon lesquelles le Centre garantit des emplois aux habitants du Jammu-et-Cachemire », a déclaré Azad. Il n’y avait aucune mention de l’article 370.

Alors que le Congrès a humblement modifié sa position sur la question compte tenu de son intérêt accru à travers le pays, des partis régionaux comme la Conférence nationale et le PDP ont déclaré qu’ils continueraient à exiger le rétablissement du statut d’avant août 2019.

