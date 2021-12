Réunion NTAGI : Pas de recommandation finale sur la dose de vaccin supplémentaire, vaccin pour les enfants lors de la réunion

COVID-19[FEMININE: Après une longue réunion lundi au milieu de l’augmentation des cas d’Omicron, le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI), le principal avis du gouvernement sur les vaccins n’est parvenu à aucune conclusion sur une exigence de dose de rappel ou de vaccination pour les enfants.

Le principal avis du gouvernement sur les vaccins a réuni une réunion pour décider si une dose supplémentaire doit être administrée aux immunodéprimés ou à ceux qui sont plus exposés au risque d’attraper le covid. Selon les rapports, aucun appel final n’a été pris à la fin de la réunion. Le groupe n’a pas encore élaboré de politique de vaccination pour les enfants. C’est le seul groupe à être inoculé à ce jour.

La réunion a discuté des injections de rappel, de la vaccination contre le covid, d’un vaccin supplémentaire, d’un vaccin pour les enfants, mais la recommandation finale n’est pas encore arrivée, a déclaré un responsable à l’agence de presse ANI. Les rapports suggèrent que NTAGI proposera bientôt des politiques complètes pour les injections de rappel et la vaccination des enfants.

Dose de rappel et dose supplémentaire

Le panel a également souligné la fine ligne entre les deux, indiquant que le rappel est administré après qu’une personne a été injectée avec deux doses primaires, étant donné cela également après une période de temps définie et pas avant. D’autre part, des doses supplémentaires sont administrées aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Il est précisé qu’une dose supplémentaire de covid-19 sera administrée si le système immunitaire n’est pas construit correctement même après deux doses de vaccin. Cette décision a également été prise compte tenu du taux alarmant d’augmentation des cas d’omicron dans le pays.

Pas de dose de rappel pour le moment !

Le gouvernement a jusqu’à présent suspendu les doses de rappel pour tout le monde. Mansukh Mandaviya, ministre de la Santé, avait récemment déclaré au Parlement que le NTAGI et le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins pour le COVID-19 (NEGVAC) recherchaient davantage de preuves scientifiques avant de donner un signal vert aux doses de rappel.

Le ministre a également informé l’autre jour à Lok Sabha que l’Inde disposera de deux vaccins indigènes Covid-19 dans les prochains jours et que le résultat de l’essai de troisième phase pour le nouveau vaccin a été soumis dans l’espoir qu’il soit couronné de succès.

Covishield comme booster ?

Le Serum Institute of India avait récemment approché le gouvernement pour l’approbation de Covishield comme dose de rappel en Inde. Adar Poonawalla, chef du Serum Institute of India, lors d’un entretien avec NDTV, a déclaré qu’une version de covishield peut être créée pour la nouvelle variante covid Omicron. Il a également informé que des tests sont en cours pour la variante Omicron et qu’un dernier appel sera bientôt pris à cet égard.

