Réunion pré-budgétaire : étendre l’aide de la TPS, disent les États au Centre

Le ministre des Finances du Tamil Nadu, Palanivel Thiaga Rajan, a également appelé à la correction des « déséquilibres » dans la mobilisation et l’affectation des recettes publiques, créés par l’utilisation excessive par le Centre des taxes et des surtaxes pour augmenter les recettes.

De nombreux gouvernements d’États ont demandé jeudi l’extension du mécanisme de compensation des revenus pour les États au titre de la taxe sur les produits et services (TPS) pour cinq ans supplémentaires à compter de juin 2022, un financement plus élevé des « programmes parrainés par le centre » par le Centre et une marge d’emprunt inconditionnelle au cours de l’exercice 23, étant donné les problèmes budgétaires persistants auxquels ils sont confrontés à la suite de la pandémie.

Lors d’une réunion prébudgétaire avec le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, des États dirigés par des partis d’opposition tels que le Tamil Nadu, Chattisgarh, Rajasthan, le Bengale occidental, Delhi et même certains États dirigés par le BJP ont demandé l’extension du mécanisme de compensation mandaté par la Constitution.

« Les revenus des États ne se sont pas encore rétablis et, compte tenu de l’énorme déficit de revenus attendu, j’exhorte le gouvernement de l’Union à prolonger d’au moins deux ans la période de compensation de la TPS et à demander également la libération immédiate de la compensation en attente de Rs 16 725. crore à mon état », a déclaré le ministre des Finances du Tamil Nadu, Palanivel Thiaga Rajan.

Sur la plupart des gouvernements des États susceptibles d’être confrontés à un choc de revenus en raison de l’expiration prévue de la période de compensation de la TPS le 30 juin de l’année prochaine, le secrétaire syndical aux revenus Tarun Bajaj avait précédemment évoqué une absence absolue de ressources pour l’extension du mécanisme, mais a déclaré une augmentation des revenus de la TPS. par la rationalisation de la structure des taux et une meilleure conformité amélioreraient probablement la situation.

Le mécanisme de compensation de la TPS garantit une croissance annuelle des revenus de 14% pour les États pendant cinq ans jusqu’en juin 2022. Le fonds de cess désigné est bien en deçà du niveau requis au cours des exercices 21 et 22, ce qui a conduit à l’emprunt d’un total de Rs 2,6 lakh crore via un RBI- mécanisme activé. Le mécanisme d’indemnisation devrait se poursuivre au-delà de juin 2022 uniquement pour rembourser ces prêts, de sorte qu’une prolongation de la période d’indemnisation pourrait peser sur les consommateurs et alimenter l’inflation pendant une période considérablement plus longue, estime le Centre.

De nombreux États sont irrités par le fait que le Centre a réduit sa part dans les régimes parrainés au niveau central (CSS) après que la dévolution fiscale aux États a été portée à 42 % contre 32 % du pool divisible lors de la 14e Commission des finances (FY15-FY20 ). En août 2016, le gouvernement Modi a réduit le nombre de CSS de 66 à 28 et le ratio de financement entre le Centre et les États dans le cadre de nombreux régimes a été réduit à 60:40 contre 75:25 ou 90:10 auparavant.

« Notre demande la plus importante est que la part (dépenses) du Centre dans les CSS soit rétablie aux niveaux prévalant auparavant », a déclaré le ministre de l’Éducation du Rajasthan, Subhash Garg. Le Bengale occidental a également demandé une augmentation des dépenses du Centre pour les CSS et le déblocage des cotisations cumulées de Rs 92 000 crore du Centre vers les CSS et la compensation de la TPS à l’État.

Pour donner aux États la flexibilité de planifier leurs dépenses, le Tamil Nadu et le Bengale occidental ont demandé une limite d’emprunt inconditionnelle pour les États. « J’exhorte le gouvernement à autoriser l’emprunt de 5% du GSDP sans aucune condition pour l’exercice 23 », a déclaré Thiaga Rajan. Le Bengale occidental souhaite que la limite soit fixée à 4%.

Le ministre des Finances du Tamil Nadu a également déclaré que les taxes et les surtaxes qui ne sont pas partagées avec les États devraient être fusionnées avec les taux d’imposition de base afin que les États reçoivent leur part légitime des impôts centraux. La part de la taxe d’habitation et de la surtaxe est passée de 6,26 % des recettes fiscales brutes du Centre au cours de l’exercice 2011 à 19,9 % au cours de l’exercice 21. Il a également demandé une correction dans la « structure fiscale inéquitable », qui, selon lui, était en faveur des riches au détriment des pauvres et a déclaré que pour cela, le rapport entre les impôts directs et indirects devrait être de 6 :4.

La plupart des États se sont également opposés à la proposition d’augmentation du taux de la TPS sur les textiles de 5% à 12% à compter du 1er janvier. Le Conseil de la TPS prendra une décision sur la question vendredi.

