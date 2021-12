Réunion pré-budgétaire : les chefs d’exploitation demandent une détermination du MSP sur la base de coûts réalistes

Les dirigeants agriculteurs exigent maintenant que la campagne d’approvisionnement basée sur le MSP soit légalisée et que sa couverture soit considérablement élargie.

Mercredi, des dirigeants d’agriculteurs et des experts agricoles ont demandé au ministère des Finances de veiller à ce que les prix de soutien minimum de diverses cultures soient relevés pour refléter le coût de production réaliste, alors qu’ils participaient à la première réunion de consultation prébudgétaire.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, organisera jeudi deux séries de consultations virtuelles – avec des organismes de l’industrie et des experts sur le secteur des infrastructures et le changement climatique dans la matinée ; et avec des représentants du secteur financier et des marchés des capitaux dans l’après-midi.

Lors de la réunion virtuelle avec les ministres d’État du ministère des Finances Pankaj Chaudhary et Bhagwat Karad, les parties prenantes représentant le secteur agricole ont également plaidé pour une augmentation des subventions au diesel et l’autorisation de nouvelles technologies, y compris les organismes génétiquement modifiés (OGM), dans un certain nombre de cultures. Des hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont également pris part à la réunion pré-budgétaire habituelle.

Il s’agissait de la première réunion de ce niveau entre des dirigeants et des experts du secteur agricole et du ministère des Finances depuis l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses à la fin du mois dernier.

Les dirigeants agriculteurs exigent maintenant que la campagne d’approvisionnement basée sur le MSP soit légalisée et que sa couverture soit considérablement élargie.

Sitharaman, qui devait rencontrer les experts du secteur agricole, n’a pas pu assister à la réunion, car elle était impliquée dans les travaux du Parlement.

Le conseiller en chef du Consortium of Indian Farmers Associations, P Chengal Reddy, a demandé une nouvelle augmentation des prêts sectoriels prioritaires au secteur agricole.

La Commission des coûts et des prix agricoles, qui suggère des MSP pour diverses cultures, se voit accorder une autonomie totale afin qu’elle puisse évaluer le coût de production réaliste et recommander les prix de référence sur cette base, a déclaré Reddy.

Il voulait également que le gouvernement autorise les technologies, y compris les OGM, d’une manière limitée dans le temps pour augmenter la productivité des cultures.

Appelant à une réduction des taxes sur les pesticides, Reddy a également demandé que les agriculteurs reçoivent une quantité adéquate de diesel par saison pour la récolte et le repiquage à 50% de subvention.

Le président de Krishak Samaj, Ajay Vir Jakhar, a déclaré qu’il était temps que le gouvernement « finance une transition dans les États de la révolution verte pour assurer la sécurité nutritionnelle de l’Inde ».

« Notez que les États ne sont pas en état de partager le coût de la transition » (vers d’autres cultures dans d’autres États), a-t-il déclaré.

Le budget du prochain exercice doit être présenté le 1er février, dans un contexte de reprise naissante de l’économie, de robustesse des recettes fiscales et du besoin persistant de dépenses publiques pour soutenir le processus de relance.

Il devrait résoudre les problèmes critiques de la génération de la demande, de la création d’emplois et de mettre l’économie sur la voie d’une croissance soutenue de plus de 8 %.

Les différentes réunions pré-budgétaires des parties prenantes se tiendront virtuellement, a indiqué le ministère des Finances dans un tweet.

Les consultations pré-budgétaires surviennent au milieu de nouvelles inquiétudes concernant une nouvelle souche de Covid, bien que l’impact de la variété Omicron devrait être moins grave dans un contexte d’augmentation de la campagne de vaccination.

