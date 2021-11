Réunion prévue alors que la réunion de Barcelone avec l’as de 101 passes prend forme

Dani Alves s’entretiendra avec le FC Barcelone cette semaine sur un retour sensationnel en janvier, selon des informations en provenance de son Brésil natal.

Lors de son premier passage en tant que joueur de Barcelone, Alves s’est présenté comme l’un des meilleurs arrières latéraux de l’ère moderne. Entre 2008 et 2016, il a fourni 101 passes décisives et 21 buts en 391 matchs. Aujourd’hui âgé de 38 ans et joueur autonome, il cherche un dernier hourra.

Depuis qu’il a quitté Barcelone, Alves a passé du temps avec la Juventus, le Paris Saint-Germain et – plus récemment – ​​Sao Paulo. Malgré son départ du côté brésilien en septembre, il n’a pas l’intention de raccrocher pour l’instant.

Alves veut reprendre le jeu en janvier et recherche le bon club avec lequel terminer sa carrière. L’option émotionnelle serait de retour avec Barcelone.

L’ailier a déjà admis il a essayé de retourner à Barcelone dans le passé, dans le but de leur prouver qu’ils ont tort de l’avoir laissé partir.

Maintenant, alors que le club de la Liga entre dans une nouvelle ère avec l’ancien coéquipier Xavi comme entraîneur-chef, Alves est à nouveau lié à Barcelone.

Selon le média brésilien UOL, Alves rencontrera Barcelone cette semaine. A l’ordre du jour, un éventuel accord en vue de janvier.

Ce sera à Xavi de décider s’il souhaite que son ancien collègue revienne au club. Pour l’instant, les officiels en dehors du terrain découvriront quel genre de termes Alves recherche.

Il y a un intérêt mutuel des deux côtés à se réunir. Mais aucune décision n’arrivera d’Alves avant l’hiver.

L’arrière droit actuel de Barcelone est Sergino Dest. Sergi Roberto et Oscar Mingueza peuvent également y assurer une couverture.

Alves ne pourrait pas jouer semaine après semaine s’il revenait. Cependant, il serait prêt à aider le club à restaurer son identité et pense toujours qu’il peut contribuer sur le terrain.

Lors de son dernier passage à Sao Paulo, il a inscrit neuf buts et 14 passes décisives en 95 apparitions.

Joueur le plus décoré de tous les temps, il a remporté 23 trophées lors de son précédent passage à Barcelone et en a remporté 20 autres ailleurs dans sa carrière senior.

Xavi commence la reconstruction de Barcelone

Alves est l’un des nombreux joueurs à être liés à Barcelone après la nomination de Xavi.

L’ancien milieu de terrain a remplacé Ronald Koeman en tant qu’entraîneur-chef après avoir occupé le même poste avec Al Sadd au Qatar.

Xavi a du pain sur la planche alors que Barcelone continue de ressentir les effets d’une situation financière délicate, qui a contribué à la perte de Lionel Messi (et d’autres) cet été.

Mais avant sa nomination, il y avait des rapports détaillant comment Xavi voudrait être soutenu sur le marché des transferts.

Il y a un peu plus d’une semaine, El Nacional a déclaré qu’il avait proposé une liste de quatre cibles potentielles au président du club Joan Laporta.

Parmi la liste de souhaits figuraient Paul Pogba de Manchester United (qui pourrait être disponible gratuitement en 2022), l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, l’attaquant du RB Leipzig Dani Olmo et Jules Kounde de Séville.

Il semble peu probable que le Barça puisse se permettre tout à la fois. Mais ils visent à remettre les choses dans la bonne direction. Dans cet esprit, ils seront liés à un certain nombre de grands talents.

Dans un avenir plus immédiat, cependant, ils devront peut-être compter sur des joueurs vraisemblablement moins chers avec des points à prouver comme Alves.

