Réunion ‘RHOP’: Gizelle parle de sa séparation avec Jamal, Candiace et Mia s’y mettent

La saison 6 de The Real Housewives of Potomac s’est finalement terminée la semaine dernière et dimanche soir dernier Bravo a lancé le premier épisode de la réunion en QUATRE parties.

La dernière saison de RHOP comprenait des drames majeurs et de l’ombre et le premier volet de l’émission de retrouvailles n’a pas déçu.

Les femmes du RHOP — Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon, Candiace Dillard Bassett, Wendy Osefo, et Mia Thornton– réuni avec Andy Cohen pour partager leurs réflexions des mois après le tournage de la finale de la saison et avait beaucoup à dire sur la série et sur l’avenir de leurs relations.

Découvrez les meilleurs moments de theGrio de la réunion ci-dessous.

(Crédit : capture d’écran YouTube)

Nouvelle fille sur le bloc

Thornton, la nouvelle femme au foyer, a fait forte impression lors de sa première saison. La femme d’affaires, qui n’était pas d’accord avec à peu près toutes les autres femmes de la distribution à un moment ou à un autre, s’est défendue lors du premier épisode de retrouvailles de dimanche soir, citant spécifiquement la tension entre elle et Bassett..

Bassett et Thornton se sont lancés dans la saison 6, Thornton s’en prenant durement à Bassett pour avoir qualifié sa mère de «petit budget» dans un épisode, après avoir fait référence au clip de Bassett en tant que tel.

Alors que Bassett insiste sur le fait que c’était une simple blague « yo mama », Thornton a une relation difficile avec sa mère, qui a travaillé dur pour maintenir un style de vie sobre. Lors de la réunion, Bassett a appelé Thornton pour « avoir fait défiler sa mère » pour le spectacle.

Gizelle parle de Jamal

Comme les fans de RHOP se souviennent peut-être de la réunion de la saison 5 de l’année dernière, un ancien membre de la distribution Monique Samuels et son infâme classeur a fait sensation. Samuels a insinué que Jamal Bryant, l’ex-mari de Gizelle devenu petit ami, la trompait avec plusieurs partenaires. Alors que la saison 6 suivait la dissolution de sa relation amoureuse avec Jamal, Gizelle s’est confiée à Andy et aux femmes sur la situation actuelle de l’ancien couple.

Teatime on the Potomac: RHOP Premiere Screening Event – ​​sur la photo : (de gauche à droite) Adore Bryant, Gizelle Bryant, Grace Bryant, Angel Bryant (Photo de : Shannon Finney/Bravo)

Cohen a demandé à Bryant comment elle se sentait après avoir découvert que Jamal l’avait encore trompée.

Elle a dit: « Je ne suis pas un grand crieur… tout le monde le sait. »

Alors que les autres membres de la distribution semblaient sceptiques, Bryant a déclaré que ce genre de réponse émotionnelle extrême n’était tout simplement pas dans sa nature.

Est Van Jones sort avec l’une des femmes au foyer ?

Dans la finale de la saison 6, Bryant a déclaré Juan Dixon qu’elle sortait avec quelqu’un. Lorsque Cohen lui a demandé de qui il s’agissait, elle a dit qu’elle voyait une personnalité de la télévision. Bien que son nom n’ait jamais été révélé, Cohen a ensuite demandé à Bryant si elle était déjà sortie avec CNN Van Jones, auquel elle a répondu « oui ».

Osefo, cependant, ne l’achetait pas, disant à Cohen: «Elle n’est pas son type. Elle aime les femmes intègres.

Osefo et Bryant se sont emmêlés dans la saison 6, après avoir confronté Bryant pour avoir répandu des rumeurs sur son mari, Eddie Osefo, lors d’un casting.

Candiace et Mia rompent leur rupture

Dans l’épisode des retrouvailles, les dames entrent dans le vif du sujet de leurs désaccords tout au long de la saison. Bassett a déclaré qu’elle ne connaissait pas la relation brisée de Thornton avec sa mère avant de faire le commentaire « poubelle », en disant: « Si j’avais su qu’elle avait eu le traumatisme qu’elle a avec sa mère, je n’aurais pas dit cela. J’aurais parlé d’autre chose.

Les spectacles de la réunion du RHOP se poursuivent avec la partie 2 le dimanche 14 novembre à 20h, la partie 3 le dimanche 21 novembre à 20h et la partie 4 le dimanche 28 novembre à 20h.

Regardez une première bande-annonce ci-dessous.

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Acting Up » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !