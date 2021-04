Réutilisation des eaux usées: Nagpur travaille au traitement et à la réutilisation des eaux usées, car la pénurie d’eau devient un problème béant

Le gaspillage d’eau est un problème majeur auquel le pays est confronté.

Réutilisation des eaux usées: Alors que le monde est aux prises avec une pénurie d’eau intense, le déversement d’eaux usées dans des sources d’eau douce comme les rivières ne fait qu’aggraver la crise. Au milieu de cela, la population urbaine croissante n’améliore pas les choses, car elle s’accompagne d’une industrialisation croissante. Les ressources en eau en Inde s’effondrent sous ce fardeau, et pour atténuer cela, il est nécessaire d’assurer l’approvisionnement en eau ainsi que le traitement des eaux usées avec réutilisation. Pour s’attaquer à ce problème, Vishvaraj Environment Pvt Ltd et Nagpur Municipal Corporation ont lancé un modèle PPP, appelé Nagpur Reuse Project, et maintenant, le projet est impliqué dans la collecte de 200 millions de litres par jour (MLD) d’eaux usées des rivières et leur traitement. pour réutilisation.

Nagpur a une population d’environ 27 lakh et utilisait 700 MLD d’eau douce. Environ 80% de cette eau, soit environ 550 MLD, était en cours de conversion en eaux usées, indiquant la grande quantité de ressources en eau qui était gaspillée. Ainsi, le projet de réutilisation de Nagpur était la solution – il visait à traiter les eaux usées et à réutiliser cette eau, dans un effort pour réduire le gaspillage des ressources en eau douce.

Les travaux sur le projet, qui comprenait également une station d’épuration des eaux usées (STP), ont commencé en juin 2018, et le projet 200 MLD STP a été achevé avant son achèvement prévu, au milieu de la pandémie de coronavirus, et maintenant il a été le plus grand projet de traitement des eaux usées du pays.

L’accent est mis sur la collecte des eaux usées de 200 MLD et leur traitement pour réutilisation. La société publique de production d’électricité MahaGenCo a précédemment accepté d’utiliser cette eau traitée pour deux de ses usines – Khaparkheda et Koradi – et pour cela, elle utiliserait 190 MLD d’eau traitée.

Le gaspillage d’eau est un problème majeur auquel le pays est confronté. Pour mettre les choses en perspective, environ 15 000 MLD de déchets municipaux et industriels sont rejetés dans le fleuve sacré Gange. Le sort des autres fleuves du pays est le même, sinon plus. À Nagpur, les 550 MLD d’eaux usées étaient rejetées dans les rivières Pivali, Pohra et Nag, et le barrage de Gosikhurd a été pollué à cause de cela. Le projet de réutilisation de Nagpur était le résultat de l’ordonnance de la Haute Cour, qui avait ordonné la mise en place de mécanismes de traitement des eaux usées.

Cependant, des efforts nationaux sont en cours pour résoudre ce problème. En janvier 2016, le ministère de l’Énergie avait rendu obligatoire pour toutes les centrales thermiques l’utilisation des eaux usées traitées si elles étaient disponibles dans un rayon de 50 km, ce qui permettait au coût associé à cela d’être un tarif de répercussion. De manière générale également, le gouvernement travaille au nettoyage des rivières, comme la mission Namami Gange, afin que les ressources en eau douce du pays puissent être régénérées. Sans eau douce suffisante, il peut devenir très difficile de maintenir la vie humaine, c’est pourquoi se concentrer sur ces problèmes est la nécessité de l’heure.

