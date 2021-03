REV réanime les détaillants moribonds avec des sites Web refondus – WWD

Retail Ecommerce Ventures a acquis huit marques de vente au détail depuis sa création à l’automne 2019 – Pier 1, Stein Mart, Dressbarn, RadioShack, Linens ‘n Things, The Franklin Mint, The Book People et Modell’s Sporting Goods – et a soif de plus.

REV, comme la société basée à Miami est connue, achète la propriété intellectuelle de détaillants liquidés ou en difficulté, dans la perspective que les entreprises achetées avaient des activités physiques non durables, mais des noms de marque largement reconnus, toujours pertinents et pouvant être transformés en entreprises de commerce électronique saines. Compte tenu de la fuite des consommateurs vers les achats en ligne et de la baisse du trafic dans les centres commerciaux qui ont été aggravés par la pandémie, les opportunités ne manquent pas pour faire tomber les détaillants.

«Nous avons des acquisitions à l’horizon – je ne peux pas révéler les objectifs», a déclaré Alex Mehr, cofondateur et chef de la direction de REV, à WWD. À long terme, «j’ai un objectif – comme environ 100 marques», a-t-il déclaré.

«Nous le faisons affaire par affaire. Nous ne sommes pas un fonds. Nous sommes une société d’exploitation. Quand nous voyons une opportunité, nous défendons la cause et nous avons un cercle restreint d’individus et de family offices accrédités et fortunés. »

Mehr, docteur en génie mécanique, ancien scientifique et entrepreneur de la NASA, a également cofondé et vendu Zoosk, le site de rencontres, pour 258 millions de dollars à Spark Networks en 2019. La même année, il a formé REV avec son partenaire commercial Tai Lopez. Ils ont également fondé une plate-forme éducative, MentorBox, avec 60 000 abonnés payants, et une boutique en ligne d’aliments naturels appelée FarmersCart.

Authentic Brands Group est une autre société qui achète des marques de vente au détail en difficulté et possède un portefeuille en croissance qui comprend Brooks Brothers et Barneys New York. Une grande différence est qu’ABG achète les marques pour les licencier, tandis que REV cherche à faire revivre les marques dans des entreprises de commerce électronique viables.

Charlotte Van Dyke, diplômée anglaise en neurosciences judiciaires, ancienne mannequin et fondatrice de la ligne de vêtements Om & Ah London, a rejoint Dressbarn en tant que consultante en 2020 et est devenue son PDG plus tard cette année-là. Elle a récemment acquis une usine de fabrication et de production à Bali, pour lancer sa deuxième marque de vêtements, Aura.

Ici, Mehr et Van Dyke discutent du modèle commercial REV et de la façon dont Dressbarn, qui a généré un volume de 40 millions de dollars l’année dernière, a été refondu avec un nouveau site Web.

WWD: Continuez-vous à parcourir activement le marché des marques à acheter?

Alex Mehr: Nous sommes aussi agressifs, sinon plus, qu’il y a 15 mois, lorsque nous avons démarré l’entreprise. Mais maintenant, nous savons à quoi nous attendre. Nous étions en quelque sorte les seuls à faire ça. Nous n’avions pas d’autres études de cas à examiner – maintenant nous avons plus de connaissances. Nous recherchons plus agressivement les marques.

WWD: Quel type de marques êtes-vous le plus intéressé à acheter?

UN M: Les catégories dans lesquelles nous aimons entrer sont les articles pour la maison, les vêtements, l’électronique. Chaque catégorie dans laquelle nous entrons est grande, bien qu’il y ait en fait beaucoup de petites catégories, des sites Web de niche qui nous intéressent. Nous allons faire plus dans le domaine des vêtements. Nous nous intéressons également à l’alimentation, aux épiceries, à l’équipement de bureau à domicile et à la rénovation domiciliaire.

WWD: Quelle est la stratégie de sortie des marques achetées?

UN M: Je n’aime tout simplement pas vendre. Nous mettons tout notre cœur et notre âme dans ces entreprises. Nous croyons aux stratégies de détention à long terme. L’idée ici est de diriger ces entreprises pendant longtemps. Cela dit, si la bonne situation se présentait, nous envisagerions de vendre.

WWD: Pourquoi avez-vous acheté Dressbarn, un détaillant qui pataugeait depuis longtemps?

UN M: La marque existe depuis de nombreuses décennies. Il y a une énorme notoriété de la marque. Si vous prenez une marque qui est très forte et que vous avez mis à jour son modèle commercial vers une opération de commerce électronique moderne, vous la voyez reprendre vie.

WWD: Allez-vous toujours être strictement du commerce électronique?

UN M: Non, nous ne sommes pas liés à cela. Nous croyons d’abord au commerce électronique. Telle est notre stratégie. Il y a beaucoup de choses en termes de combinaison de commerce électronique et de brique et de mortier qui nous intéressent également. Mais la clé est en ligne. Nous sommes d’abord le commerce électronique, pas seulement le commerce électronique.

WWD: Quels sont les critères de REV pour acheter une marque?

UN M: C’est la notoriété et l’affinité avec la marque: est-ce que c’est très connu? Affinité avec la marque: à quel point la marque est sympathique. Ce que les gens pensent de la marque. Ont-ils des émotions positives ou négatives. Il y a des marques qui [maintain] une forte notoriété et les clients y pensent de manière positive, mais ils ont peut-être tâtonné pendant quelques années, peut-être avec le produit ou avec des problèmes commerciaux. Ces choses peuvent être corrigées.

WWD: Est-il nécessaire, lors de l’achat d’une marque en difficulté, d’y arriver rapidement, avant qu’elle ne disparaisse trop longtemps de la scène?

UN M: Nous adorons obtenir la marque avant qu’elle ne cesse ses activités ou qu’elle ne devienne inactive, mais avec Franklin Mint, elle n’a pas été active pendant plusieurs années avant de l’avoir. Linens ‘n Things ne fonctionnait pas non plus depuis longtemps.

WWD: Il semblerait difficile de refondre Dressbarn en tant que commerce électronique uniquement étant donné que le public était principalement mature et enclin à acheter dans les magasins plutôt qu’en ligne.

Charlotte Van Dyke: Le client était très habitué à être en magasin, donc pour lui quand vous [become] 100% numérique et vous ne pouvez pas toucher et sentir le produit dans les magasins, il n’y a pas de place pour l’erreur. Tout doit être transparent, de nos pages produits, aux descriptions, aux vidéos sur la page, à la caisse, qui doit être très rapide.… Nous avons beaucoup fait en termes d’appels en direct, présentant les produits les plus vendus, en organisant deux – des défilés de mode en direct d’une heure, vraiment diffusés en direct sur Instagram et Facebook, et permettant aux acheteurs d’interagir avec les mannequins et les stylistes, et de poser des questions sur la coupe et le style. Une fonctionnalité intéressante que nous avons déployée est une petite fenêtre contextuelle dans le coin du site Web indiquant que nous diffusons actuellement une émission en direct. Les émissions sont appelées «Simply Styled».

WWD: Avez-vous amené beaucoup de personnel qui était avec Dressbarn avant l’acquisition?

CVD: Roslyn Jaffe a fondé Dressbarn dans les années 60 avec pour mission de fournir aux femmes des vêtements à porter sur le lieu de travail. Avec les conseils et le soutien d’une équipe phénoménale d’acheteuses, de designers et de cadres, nous nous engageons à maintenir cet esprit d’autonomisation des femmes vivant chez Dressbarn. Nous nous sommes assurés d’embaucher les anciens acheteurs de Dressbarn. Nous avons quatre acheteurs, qui étaient tous avec Dressbarn depuis plus de 20 ans. Nous avons eu les contacts. Nous savions ce que veulent les clients. Et avec notre marketing numérique, vraiment notre point fort dans le cadre de REV, nous savions que nous pouvions lancer fort et garder Dressbarn vraiment vivant.

WWD: Qui est le client de Dressbarn?

CVD: En règle générale, le client de Dressbarn a entre 50 et 65 ans. Mais nous avons des acheteurs de 90 ans qui consultent notre site Web. Pour élargir cette démographie, nous avons fait beaucoup de nouvelles campagnes, pour les maillots de bain, les robes bohèmes. Nos émissions en direct créent de l’engagement. Nous envoyons beaucoup de beaux e-mails. Nous avons un cours de stylisme en 10 étapes sur vidéo. Nous avons réussi à atteindre un groupe démographique d’environ 30 à 50 ans. Nous doublons notre démographie de 30 à 70 ans. C’est vraiment considérablement élargi.

WWD: La marchandise a-t-elle beaucoup évolué?

CVD: Lorsque COVID-19 a frappé, nous avons commencé à pousser dans les vêtements d’intérieur et les ensembles de sweat-shirts tie-dye. Les belles robes jouent un grand rôle dans ce que nous aimons vendre. Nous avons développé des looks bohèmes, cool et décontractés pour toute la maison et des robes que vous pouvez enfiler avec des pantoufles. Nous nous sommes également développés dans les articles pour la maison: bougies, couvertures, oreillers, plaids, articles généraux pour la maison.

WWD: Quelles sont les performances de Dressbarn?

CVD: Nous avons connu une croissance extrêmement forte, mois après mois. Même si nous poussons une grande quantité de volume, nos clients sont très heureux. Notre score de feedback client n’a jamais été aussi élevé. Il s’agit vraiment de mettre en place ces fondations fondamentales. Si vous faites cela, rien ne vous empêche de devenir rentable et de croître très rapidement. Notre coût de livraison est intégré. Nous le déterminons à l’avance. Ce n’est pas le cas où nous allons être piqués. Aucun de ces coûts n’est une surprise. Ils sont calculés.

WWD: Que diriez-vous de la base de fournisseurs. Est-ce le même ou changé?

CVD: Nous avons beaucoup d’anciens modèles. Nous avons également développé de nombreuses autres catégories et fournisseurs. Nous avons plusieurs stratégies de merchandising. Nous créons des produits en interne. Nous vendons en gros. Nous faisons du drop ship. C’est une division assez uniforme. Drop-ship nous permet de tester différentes catégories.

WWD: Et les prix?

CVD: Nous avons commencé à proposer des articles plus chers, mais le prix de base est très similaire à ce qu’il était. Les jeans et les pulls coûtent entre 25 $ et 50 $, par exemple. Nous ne pensons pas que les prix aient beaucoup changé. Dressbarn a toujours été perçu comme des magasins de bonnes affaires, mais nous avons collaboré avec des designers, Ora et Uma, testant des robes de 110 à 120 dollars contre 30 à 40 dollars, dont nous avons beaucoup. Nous nous en tiendrons certainement aux articles les plus élevés. Plus nous accueillons de personnes, mieux c’est.

WWD: Des prix plus élevés pourraient-ils avoir un effet de halo sur la perception globale des prix?

CVD: Vous devez être prudent, donc si vous allez sur la page d’accueil de Dressbarn, vous voyez les pièces maîtresses. Nous leur montrons d’abord. Une erreur serait si nous listions d’emblée nos best-sellers, [which could be higher priced]. Nous ne dépouillons pas Dressbarn de ce qu’il était.

WWD: Est-ce que Dressbarn reviendrait un jour à exploiter des magasins physiques?

CVD: Je ne dirais jamais jamais. Il semble que gérer un magasin physique coûte beaucoup plus cher qu’un magasin numérique. Dans le numérique, les frais généraux et les risques sont très faibles, à condition que les marges soient correctes, que le marketing soit correct et que le coût d’acquisition des clients soit bon. Une chose qui est passionnante est l’idée d’un pop-up store. Nous examinons cela très sérieusement. Il y a une réelle opportunité avec les pop up stores, qui pourraient également être pour des événements en personne avec des influenceurs.