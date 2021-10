Rév. Robert Sirico : Le pape François fait un ennemi du meilleur ami des pauvres : le marché libre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Comment nourrir les affamés ?

C’est une question que le pape François a mise au premier plan lors de la Journée mondiale de l’alimentation dans une série de tweets. « La lutte contre la faim exige que nous surmontions la froide logique du marché », a tweeté le pape, « qui se concentre avidement sur le simple profit économique et la réduction de la nourriture à une marchandise, et renforce la logique de solidarité ».

BIDEN RENCONTRE LE PAPE FRANÇOIS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN CATHOLIQUE DES POLITIQUES PRO-AVORTEMENT

Mais sans marché, comment nourrir quelqu’un ?

Oui, la communauté chrétienne doit faire appel à la nourriture humaine. Mais le message anti-marché du pape laisse beaucoup se demander comment la nourriture pour nourrir les affamés sera produite. Le message du pape François juxtapose deux approches contrastées du scandale de la faim : l’une exprime une telle solidarité et l’autre crée des entreprises qui tentent de répondre aux besoins des personnes affamées.

Dans Matthieu 21 :28-32, Jésus pose un dilemme aux chefs religieux de son époque. C’est l’histoire d’un père qui envoie deux fils travailler dans sa vigne. Le premier décline l’ordre, mais se ravise et sort à la vigne. Le second répond promptement qu’il travaillera, mais ne le fait jamais.

Jésus demande : Quel fils a fait la volonté du père ? Bien sûr, c’est le premier fils, celui qui a accompli ce que son père avait commandé.

L’effet sous-jacent du texte est de marginaliser les chefs religieux de son époque qui prétendaient accomplir la parole de Dieu, mais qui n’ont jamais fait le travail. L’acte d’accusation de Jésus est clair : à son avis, ce sont les plus marginalisés – « les collecteurs d’impôts et les prostituées (pourrions-nous inclure les capitalistes ici ?) » – qui entrent dans le royaume de Dieu avant les pieux bienfaisants professant la mission de Dieu. .

Le système de marché nourrit aujourd’hui plus de personnes affamées que jamais auparavant dans l’histoire du monde

Tout cela m’est venu à l’esprit alors que je lisais les paroles du pape dénonçant le système de marché même qui nourrit aujourd’hui plus de personnes affamées que jamais auparavant dans l’histoire du monde.

Alors, comment le pape François répondrait-il à la question : « Qui a fait la volonté du père ? Est-ce la personne qui soutient publiquement la position selon laquelle détruire le marché est le meilleur moyen de nourrir les affamés ? Ou est-ce celui qui rapporte la moisson capable de nourrir des multitudes ?

Le pape parle de la « logique froide du marché » qu’il associe à une focalisation avide sur « le simple profit économique » et la réduction de « la nourriture à une marchandise ».

Plus de Opinion

On suppose par « logique froide » que le pape soulève l’inquiétude que le marché manque d’une intimité personnelle et subjective. C’est vrai, mais seulement dans la mesure où un marché, lorsqu’il n’est pas obstrué par diverses interventions, fournit des informations vitales liées à des choses comme l’offre et la demande.

Sans données impitoyablement précises, toute la capacité de répondre aux besoins des gens serait mal calibrée et les gens mourraient de faim. Assez paradoxalement, l’information calibrée est tout sauf objective dans la mesure où elle reflète la connaissance très intime et subjective qui vient des travailleurs, des investisseurs et des producteurs agissant non seulement par cupidité, mais la connaissance des besoins de leurs familles.

Les bénéfices, trop souvent décrits comme le résultat de la « cupidité », ne sont en réalité qu’une indication que le processus de « récolte » du produit a été bien planifié. Le prédécesseur du Pape François, saint Jean-Paul II, a souligné ce point dans son encyclique de 1991, Centesimus annus : « L’Église reconnaît le rôle légitime du profit en tant qu’indication qu’une entreprise fonctionne bien. Lorsqu’une entreprise fait du profit, cela signifie que les facteurs de production ont été correctement employés et les besoins humains correspondants ont été dûment satisfaits. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

Une économie sans souci du profit est comme un navire sans gouvernail – il n’aurait tout simplement pas la capacité de se diriger lui-même. Comment pouvons-nous lutter contre la faim si nous ne pouvons pas produire de manière fiable une abondance de nourriture ?

L’affirmation la moins cohérente du pape est peut-être sa complainte sur « la réduction de la nourriture à une marchandise ». Nous pouvons avoir des définitions différentes de la marchandise, mais la plupart comprennent qu’il s’agit d’un bien de base qui est produit et qui peut ensuite être acheté ou vendu, ou donné. Mais il doit d’abord être produit. Le père dans la parabole susmentionnée demandait essentiellement à ses fils de s’engager dans une entreprise rentable.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En tant que prêtre, je suis abasourdi lorsque mes confrères (même le pape), par grande intention morale sans doute, insistent néanmoins pour faire un ennemi de l’institution même qui a et peut continuer d’être l’outil le plus efficace pour lutter contre la faim et la pauvreté. – le marché libre.

Certes, ce n’est qu’un outil, pas un dieu. Mais entre de bonnes mains, le marché libre peut nous aider à remplir concrètement nos responsabilités morales bien plus que de simples bonnes intentions.