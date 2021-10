Revain (REV) flambées de prix au cours des dernières 24 heures

Revain utilise des technologies d’IA et un mécanisme d’examen manuel.

Revain est une plate-forme d’examen en ligne pour les jetons basés sur la blockchain Ethereum destinée à aider les créateurs à améliorer leurs projets. La directive encourage les écrivains à rédiger d’excellentes critiques.

Premier à intégrer les sites d’avis conventionnels avec la technologie blockchain, Revain. Avec les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et la blockchain, l’objectif ultime de Revain est d’établir un bon et authentique système de retour d’information pour tous les produits du monde entier.

Revain utilise des technologies d’IA et un mécanisme d’examen manuel pour garantir des avis de haute qualité. Revain a été fondée en 2018 par un groupe de professionnels de l’informatique russes.

Le graphique technique quotidien de la pièce REV affiche une formation de chandelier engloutissant haussier. L’humeur haussière s’intensifie, aboutissant à une rupture de la tendance baissière à court terme.

Forte dynamique haussière

L’augmentation du volume intrajournalier au cours de la MA de 20 jours suggère une pression d’achat croissante. Dans un alignement haussier, les EMA quotidiennes augmentent, indiquant un rallye.

Les jetons REV valent 0,00189 $. C’est un gain de +25,20% au cours des 48 dernières heures. De plus, cela indique une tendance haussière.

Le graphique en données de 4 heures montre une cassure haussière de la ligne de tendance de résistance à long terme. Les investisseurs peuvent considérer la baisse de l’action des prix vers la ligne de tendance comme un point d’entrée à faible risque.

Le mouvement des prix indique des niveaux de demande de 0,0175 $ et 0,0160 $. Pour étendre la tendance haussière à partir de l’un ou l’autre niveau de support, les taureaux peuvent faire face à une résistance d’environ 0,0195 $ à 0,0220 $.

REV/USDT : Source : TradingView

Les EMA de 4 heures sont plus fortes, avec une forte probabilité de croix dorée en raison de la hausse des prix avec une pente positive. Un mouvement haussier peut maintenir les prix stables. Le volume d’inclinaison du graphique indique également une forte tendance haussière.

Le SAR parabolique montre que les taureaux se battent toujours contre les ours. De plus, sur une période plus courte, les taureaux ont dépassé le contrôle des tendances. De plus, l’indicateur RSI montre une hausse haussière massive. Selon CoinMarketCap, le prix de Revain aujourd’hui est de 0,018719 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 2 531 331 USD.

