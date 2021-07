Rêve réalisé

24/07/2021 à 08h00 CEST

« Je suis là et j’y crois à peine ! Les rêves se réalisent mais celui-ci m’a coûté cher & rdquor;. J’étais un bébé quand Marin Il a dit à ses parents qu’il allait aux Jeux olympiques. Sa ténacité, sa volonté et une personnalité taillée pour résister à la pression l’ont amenée au village olympique de Tokyo en tant que membre de l’équipe espagnole de gymnastique artistique. « Nous sommes ici depuis trois jours et, malgré les mesures Covid, c’est très cool. Nous avons eu le meilleur bâtiment, nous avons des vues spectaculaires et nous sommes à côté des basketteurs. J’ai déjà rencontré les frères Gasol et d’autres collègues à quelques reprises et nous rions beaucoup car j’ai 1,55 et eux, imaginez & rdquor;, explique-t-elle avec enthousiasme. Il adore rencontrer « des athlètes de tous les pays dans la salle à manger, qui est immense & rdquor; et son appartement « avec six lits très durs dans lesquels vous dormez fatalement & rdquor; Elle le partage avec les entraîneurs et les coéquipiers. «Mais c’est ce qu’il y a et l’important, c’est la compétition. Nerfs? C’est normal d’en avoir mais je reconnais qu’étant un olympiade, le sentiment est particulier. Je travaille à la réalisation de ce rêve depuis que j’ai sept ans et j’ai de très bons sentiments pour participer à la finale par équipe.

Il soupire quand je l’interroge sur Simone Biles. « Elle est mon idole, la meilleure gymnaste du monde. Elle est très humble et travailleuse. J’aimerais pouvoir lui dire bonjour et prendre une photo avec elle. C’est un autre des rêves que j’espère réaliser & rdquor ;. Marina González Il a emballé le maillot du Barça que “le club m’a donné dans la boîte en 2019 après le championnat de Stuttgart dans lequel j’ai remporté la place olympique”. Cette toute jeune gymnaste est aujourd’hui « une Marin beaucoup plus mature. J’ai appris à avoir la tête très froide, à savoir contrôler les émotions, à m’éviter et à me concentrer uniquement sur moi-même. La pandémie m’a obligé à arrêter et m’a aidé à réfléchir à ce que je devais améliorer & rdquor ;. Et elle ajoute : « Je suis fière de cette évolution et je sais que ce n’est que le début, même si notre carrière est courte. J’ai encore beaucoup à faire et à Tokyo je vais à tout, sortir, me concentrer et en profiter & rdquor ;. Philosophie Cruyff pour cette femme à l’ADN 100% compétitif.

